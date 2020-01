Elisa De Panicis in mutande al Grande Fratello Vip/ Web sconvolto: “Ma cos’ha fatto?”

Il web è scatenato. L’ingresso di Elisa De Panicis nella Casa del Grande Fratello Vip non è infatti passato inosservato. La bionda influencer ha sfoggiato un look che sul web ha suscitato grande discussione e, soprattutto, grandi polemiche. Elisa ha fatto il suo ingresso in mutande, con una gonnellina cortissima che non copre però il lato B. Una scelta che ha lasciato il web basito ma non senza parole.

Elisa De Panicis, il look al Grande Fratello Vip scatena le polemiche

Tantissimi i commenti per questo outfit molto particolare, eccone alcuni: “Per farsi notare farebbero di tutto queste influencer”; “Raga si è strappato il vestito uscendo dall’auto o è proprio vestita così?”; “Ma Elisa indossa una gonna, dei pantaloncini o erano le mutande quelle?”; “Ma chi è questa gente grezza, che va in TV in mutande, viaggia, ha followers, viene pagata per fare un caz*o, ma come , chi, perché, boh”. E c’è infine chi nota “Non voglio giudicare dal look, né dalle faccette, o dal modo in cui faceva tutta la preziosa quando si parlava di Denver ma boh, questa “modella influencer” di cui non ricordo il nome appena entrata mi sta già sulle scatole”. Un ingresso che insomma sarà a lungo ricordato.

