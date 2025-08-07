Elisa De Panicis al centro di una bufera social: cos'ha detto su Alessandro Basciano

Elisa De Panicis scatena una polemica per via di una frase infelice su Alessandro Basciano. Ma, facciamo un passo indietro. Negli ultimi giorni, si è tornato a parlare molto di Basciano, finito al centro dell’attenzione per la vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto. Com’è noto, negli scorsi mesi il deejay è stato denunciato per stalking dalla sua ex compagna Sophie Codegoni. Dopo essere stato in carcere per circa 48 ore, il 30 aprile la Corte di Cassazione ha confermato le misure cautelari, ovvero il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri da Sophie e l’obbligo del braccialetto elettronico.

Tuttavia, lo scorso 6 agosto, Basciano non si è presentato al commissariato di Milano per l’applicazione del braccialetto, dichiarando che non si trovava in Italia perché ora risiede alle Canarie. Di conseguenza, per Basciano sono stati ordinati gli arresti domiciliari, che scatteranno non appena tornerà nel nostro Paese. Insomma, una situazione molto seria, che però non ha fermato le sue vacanze estive. Difatti, in questi giorni, l’ex vippone si trova a Ibiza insieme ad alcuni amici, tra cui anche la De Panicis.

Elisa De Panicis “difende” Alessandro Basciano: cos’è successo

Dopo la notizia degli arresti domiciliari per Alessandro Basciano, Elisa De Panicis ha scatenato una bufera sui social. Il motivo? L’influencer ha pubblicato una Instagram story in cui si vede l’ex gieffino a pranzo con amici a Ibiza, dicendo tra le risate: “Ragazzi, comunque il galeotto più bono di Ibiza è qui”. Ma, non è finita lì.

Per rispondere alle critiche, Elisa ha pubblicato un altro video, dove ha di nuovo ironizzato sulla vicenda: “L’unica che può mettere le manette ad Ale sono io… mi uccide, adesso mi uccide. Vabbè io la faccio ironica la cosa, però… lasciamola così“. Da lì, il popolo del web si è nuovamente scatenato, criticandola ferocemente e accusandola di banalizzare una situazione delicata e di fare battute di pessimo gusto, mancando di rispetto a molte donne e alla stessa Sophie.

