Elisa De Panicis, party di compleanno in pieno lockdown/ È polemica, lei replica e…

Una nuova bufera si abbattuta nelle ultime ore su Elisa De Panicis. L’influencer ed ex gieffina è finita al centro delle polemiche per un party organizzato per festeggiare i suoi 28 anni in un noto albergo milanese, il tutto a discapito del distanziamento sociale e delle restrizioni in vigore in Lombardia. Ovviamente le immagini dei festeggiamenti sono state condivise su Instagram dalla stessa De Panicis. In queste si vede una tavolata da otto persone senza mascherine o distanziamento. Tra gli ospiti anche Mila Suarez, Carla Cruz, la modella e influencer Elena Gusmeroli e lo youtuber Sasha Burci, componente del gruppo Mates. Tra una storia e l’altra arriva anche l’esternazione “Finalmente un po’ di vita!”

Elisa De Panici replica alle critiche: “Non sono mica la prima a farlo!”

Inutile dire che sui social si è scatenata un’accesissima polemica. Elisa De Panicis è stata presa di mira per le immagini considerate ‘irrispettose’ nei confronti dei tanti che rimangono a casa in rispetto delle regole, per non parlare di tutti i malati di Covid. Lei ha voluto rispondere alle accuse a Giornalettismo, dichiarando che: “Io vivo tra la Spagna e l’Italia. Sono tornata a Milano, ho fatto un party al Roof Milano, ho invitato i miei amici: tutti hanno fatto il tampone, prenotato una stanza e poi cenato in terrazza. Mica eravamo solo noi. C’erano almeno 50 persone sedute in altri tavoli”. E sulle storie pubblicate su Instagram: “Non ho deciso io che gli hotel possono offrire questo tipo di servizio. E non sono mica la prima! – e ancora – Non volevo fare le stories su Instagram, però sono stati gli stessi gestori del locale a propormi lo scambio merce. Facendo le stories, risparmiavo il 20%. Alla fine il pagamento era sulle mia spalle, quindi le ho fatte”. Spiegazioni che non basteranno a placare le polemiche social.

