Elisa De Panicis, pubblica nuovo singolo/ Nel video compare Gianmarco Onestini

Elisa De Panicis, nel video compare Gianmarco Onestini: ecco cosa è successo

Elisa De Panicis è nota per aver partecipato al Grande Fratello Vip, durante l’edizione vinta da Tommaso Zorzi. La sua popolarità era comunque notevole già prima di entrare nella casa di Cinecittà. Ha iniziato come corteggiatrice a Uomini e Donne, per poi partecipare ad alcuni programmi in Spagna come: Superviventes e il Uomini e Donne spagnolo.

Gianmarco Onestini scartato dall'Isola dei Famosi per 'evitare il trash'?/ Lui: "Ecco la verità"

L’ex gieffina ha acquisito il nome d’arte Elisa Gold e ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo Choca. A svelarlo è stata la stessa De Panicis sui social, che ha pubblicato l’estratto dal video clip. I fan più attenti si sono accorti che nel video della cantante compare alla fine Gianmarco Onestini. Proprio lui conosciuto perchè fratello di Luca Onestini e per la sua partecipazione a La Pupa e il Secchione.

Gianmarco Onestini, sorpresa al fratello Luca al GF Vip/ "È il mio modello", poi l'avance a Oriana…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA👁️⃤ (@elisadepanicis)

Elisa De Panicis attacco a Daniele Dal Moro: le dure parole

Prima che Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro vivessero la loro storia d’amore fuori dal GF Vip, il loro rapporto ha subito diversi alti e bassi nella casa di Cinecittà. Lo stesso ex tronista aveva dichiarato all’influencer spagnola: “Non è meglio che lascio perdere così nessuno dei due si fa male?”. Elisa De Panicis, molto amica della bionda venezuelana, ha attaccato duramente il bel veronese.

Daniele Dal Moro, lite furiosa con Gianmarco Onestini/ "Sarai sempre l'ultima scelta"

“Ma se Daniele non aspettava altro!!! Adesso se la tira e fa la prima donna. Dios mio Per un lato meglio così…almeno si rende utile altrimenti era un altro comodino che arrivava in finale” ha commentato l’ex gieffina, in difesa della sua amica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA