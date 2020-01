Elisa De Panicis smaschera Andrea Denfer al GF Vip 4/ “Ha un piano, con Rita Rusic..”

Elisa De Panicis si scaglia contro Andrea Denver. L’influencer che ha avuto un flirt con il modello durato, tra alti e bassi, un anno e mezzo, si è sfogata con Paola Di Benedetto svelando il piano che Denver starebbe seguendo per poter continuare l’avventura nella casa. Tutto è nato dopo un gioco del Grande Fratello Vip che ha chiesto a tutti i concorrenti di attribuire un aggettivo agli inquilini. Elisa ha così assegnato l’aggettivo presuntuoso proprio ad Andrea Denver che, risentito, le ha poi chiesto un confronto. Dopo il faccia a faccia con il modello, Elisa non è riuscita a nascondere la sua agitazione sfogandosi poi con Paola Di Benedetto. “Ti ricordi a metà dicembre abbiamo registrato i video del Gf? Ecco, io e lui avevamo degli hotel vicini. Lui mi chiama e mi dice ‘Senti posso venire in camera tu a farti dei massaggi?’. Io gli ho detto di no e lui mi ha detto ‘Ho parlato con Ignazio Moser e gli ho chiesto se c’erano dei posti dove poter far roba senza essere visti dalle telecamere“. Ti rendi conto? Ma bravo ragazzo sto ca**o. Prima di entrare al Gf mi ha detto ‘A me piacerebbe che Ivan Gonzalez diventasse il mio migliore amico e che io e te ci fidanzassimo’. Ti giuro mi ha detto così, tipo piano scritto. Un piano creato da lui. Sono sicura di quello che dico, non me le invento le cose“, ha spiegato Elisa.

ELISA DE PANICIS CONTRO ANDREA DENVER: “FA IL CAGNOLINO DI RITA RUSIC PERCHE’ E’ POTENTE”

Elisa De Panicis rincara la dose contro Andrea Denver descrivendolo come uno stratega. Secondo Elisa, infatti, anche la gentilezza che mostrerebbe nei confronti di Rita Rusic non sarebbe sincera. “Lui non mi ha trattata come meritavo. Non mi ha rispettata. Adesso è carino perché ci sono le telecamere. Ma poi lui va a convenienza, lui adesso fa il cagnolino della Rita Rusic perché lei è un pezzo grosso. Io non è che lo conosco e basta, ci siamo proprio frequentati e lui l’ha nascosto anche alla produzione. Ma poi lui che se ne sco*a una a sera spesso me le abbracciava davanti. Ma il rispetto? Io davanti a lui non ho mai fatto nulla […]”, ha aggiunto Elisa. La dura reazione della Panicis spinge Paola a pensare che lei provi ancora qualcosa per Denver. Elisa, però, nega e conclude così il suo attacco contro il modello: “Ha le strategie, vuole che io nomini Fabio. Mi ha detto più volte che dobbiamo votare per lui. Ma ti pare? Questa è casa mia, tu sei venuto qui e vuoi dirmi chi votare e cosa fare?”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA