Elisa De Panicis stuzzica Andrea Denver/ Nuova foto privata: “A letto porta…”

Elisa De Panicis torna a stuzzicare Andrea Denver pubblicando sui social una nuova foto privata che lo riguarda. Le provocazioni dell’ex gieffina dunque continuano e chiamano nuovamente in ballo il modello che, intanto, continua la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip. Della storia che Denver avrebbe avuto con Elisa si è parlato a lungo nelle scorse settimane ma c’è qualche follower che si dice ancora curioso. È per questo che, durante una sessione di Domande e Risposte aperta su Instagram dalla De Panicis, c’è chi le ha chiesto se Andrea sia davvero come appare in tv. Un’occasione d’oro per Elisa, che ne ha approfittato per mostrare un’altra foto della sua galleria di immagini personale che ritrae proprio Andrea, il tutto accompagnato da un’ironica didascalia.

Elisa De Panicis, nuova provocazione su Andrea Denver

Nella foto, un primo piano di Andrea Denver a letto, con la testa appoggiata al cuscino. Questa, poi, la risposta di Elisa De Panicis alla fan: “Non è poi così tanto diverso…Il caffè te lo porta a letto anche nella vita normale”, ha risposto dunque con sarcasmo, lasciando intendere di conoscere molto bene il modello nel suo privato. Intanto nella Casa del Grande Fratello Vip, Denver continua a pensare alla sua fidanzata Anna Wolf e a sperare in una sua sorpresa che, finora, ancora non è arrivata. Ma cosa ne penserà la modella di quanto dichiarato da Elisa De Panicis? Replicherà anche alle sue provocazioni e alle dichiarazioni in merito al presunto tradimento di Andrea? Per ora tutto tace ma a breve le cose potrebbero cambiare…

