Elisa De Panicis vs Signorini/ “Maxi Lopez? Assurdo. Denver? Lo aspetto” (GF Vip 4)

Elisa De Panicis è uscita da tempo dalla casa del Grande Fratello Vip 2020, ma nonostante la sua permanenza nel reality sia durata meno di quanto pensasse, l’influencer non solo ha lasciato il segno, ma continua a far parlare di sì. Alfonso Signorini, infatti, continua a monitorare i suoi movimenti e, al termine della settima puntata, in diretta, ha svelato il presunto flirt che Elisa avrebbe avuto con Maxi Lopez quando quest’ultimo era ancora sposato con Wanda Nara. Se, in puntata, la De Panicis non ha replicato, sui social, non le manda a dire. Come fa sapere il portale Gossip e Tv, infatti, la De Panicis ha smentito di aver avuto un flirt con Max Lopez con cui avrebbe solo un rapporto d’amicizia. “Ci tengo a sottolineare che Maxi Lopez è solo un amico”, scrive Elisa su Instagram. “Ieri ridevo solo perché a volte si dicono delle cose così assurde, pur di parlare. E quindi faccio una risata (i biondi non sono proprio il mio genere !)”, aggiunge.

ELISA DE PANICIS AVVISA ANDREA DENVER: “LO ASPETTO”

Uno degli argomenti più discussi della casa del GF Vip 2020 è la natura del rapporto tra Elisa De Panicis e Andrea Denver. Durante l’ultimo confronto, l’influencer ha svelato la proposta che le aveva fatto Denver che, pur essendo fidanzato, le aveva chiesto di poterla raggiungere in albergo. Parole che il modello ha smentito, ma che Elisa è pronta a confermare anche davanti alla fidanzata di Denver, Anna Wolf che, sul feeling tra il fidanzato e la De Panicis ha anche rilasciato un’intervista. “Per quanto riguarda Andrea, beh aspetto che esca dalla Casa il più tardi possibile, e magari ci si farà una chiacchierata tutti e tre”, ha fatto sapere Elisa. Signorini, però, potrebbe anticiparla e organizzare un confronto a tre nella casa. Accadrà nelle prossime puntate?

