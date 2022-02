Elisa di Eusanio, chi è l’attrice di “Doc Nelle tue mani”/ Dal compagno Andrea Lolli alla carriera

Chi è l’attrice Elisa di Eusanio?

Sta spopolando su Netflix “Fedeltà”, la nuova serie che tra i suoi protagonisti vanta anche Elisa di Eusanio. Nata sotto il segno del leone il 12 agosto 1980, l’attrice ha già partecipato ad importanti film italiani, come “L’agenzia dei bugiardi”, “Non è vero ma ci credo”, “Nessuno come noi” e “Troppa grazia”. La lista dei suoi successi, tuttavia, non finisce qui in quanto è anche tra i protagonisti di “Doc-Nelle tue mani” e di “La guerra è finita”, le due serie tv di Rai. Ha inoltre partecipato a “La dottoressa Giò”, il sequel della serie che ha visto protagonista Barbara D’Urso.

Della sua vita privata non si sa molto, se non che è fidanzata da molto tempo con l’attore Andrea Lolli, conosciuto per lavoro a Roma. I due hanno avuto il piacere di condividere il palco molto spesso. Di lei si sa inoltre che è originaria di Teramo e che ha iniziato fin da giovane a formarsi come artista, prima ancora di terminare gli studi liceali. Ha studiato infatti nel laboratorio di arte e spettacolo della madre, frequentando poi il teatro Spazio tre di Teramo di Silvio Araclio. La consacrazione è poi avvenuta grazie a Carlo Giuffrè, che l’ha scelta per interpretare Gemma in “Miseria e nobiltà.”

Fedeltà, la nuova serie Netflix con Elisa di Eusanio

“Fedeltà” è la nuova serie Netflix che vanta nel suo cast Elisa di Eusanio. Ambientata tra Milano e Rimini, segue le vicende di Carlo (interpretato da Michele Riondino) e di Margherita (interpretata da Lucrezia Guidone), giovane coppia che deve affrontare le conseguenze di un presunto tradimento. La loro relazione è dinanzi a un bivio: è giusto rimanere fedeli al partner o a se stessi?

Margherita e Carlo sono tuttavia sposati da cinque anni, e vivono una relazione affiatata e passionale, in procinto di acquistare la casa dei loro sogni. Lei, un’agente immobiliare, lui uno scrittore in crisi che insegna all’università.

La motivazione per cui Marghertia inizia a nutrire dubbi circa la fedeltà del marito è un apparente malinteso: Carlo, durante una pausa dalle lezioni, abbraccia una delle sue studentesse e viene denunciato dall’Università. Da quel momento, niente sarà più lo stesso e i due affronteranno con molte difficoltà il percorso che li porterà a una crisi mai sperimentata prima.

La serie è la trasposizione televisiva dell’omonimo libro di Marco Missiroli ed è stata girata da Andrea Molaioli e Stefano Cipani.



