Elisa Di Francisca, chi è?/ Fuga da una relazione tossica, la sua storia a Sopravvissute

Chi è Elisa Di Francisca, la sua storia a Sopravvissute

La storia di Elisa Di Francisca, campionessa olimpica di scherma, è tra le protagoniste del programma di Rai 3 Sopravvissute, condotto da Matilde D’Errico in seconda serata. Una puntata, quella del 20 ottobre, dedicata anche alla sua vicenda di donna in fuga da una relazione tossica e pericolosa, prima che si trasformasse in qualcosa di ancora più spaventoso e ingestibile. Elisa Di Francisca aveva 17 anni quando si sarebbe innamorata di un ragazzo che avrebbe esercitato un notevole fascino su di lei. Il loro rapporto sarebbe apparso da subito denso di episodi di gelosia da parte del giovane, così possessivo da incidere in modo sempre più opprimente sulla sua brillante carriera di schermitrice al punto da indurla a decidere di lasciare lo sport.

Ma la scelta di mollare il suo mondo per lui, riporta la trasmissione nel racconto del suo percorso, si sarebbe rivelata inutile a impedirgli di essere sempre più pressante e di farle scenate di gelosia sempre più accese. Elisa Di Francisca avrebbe creduto, sbagliando, di poter frenare la sua rabbia e ben presto avrebbe fatto i conti con una realtà amara che le avrebbe imposto un imperativo non più trascurabile: fuggire immediatamente da quella relazione pericolosa e fonte di continue sofferenze, prima dell’irreparabile.

Elisa Di Francisca: un fidanzato geloso e possessivo al punto da costringerla a rinunciare allo sport

La storia della campionessa di scherma Elisa Di Francisca, atleta di fama internazionale, è parte della prima puntata di Sopravvissute del 20 ottobre, in onda in seconda serata su Rai 3. La sua vita costellata di successi nasconde un passato doloroso vissuto nell’incubo di una relazione tossica che avrebbe iniziato quando aveva 17 anni. Elisa Di Francisca, nel suo percorso personale, avrebbe fatto i conti con un fidanzato geloso e possessivo al punto da costringerla a rinunciare allo sport, perdutamente innamorata di lui e convinta che, un giorno, le cose sarebbero migliorate.

La speranza di Elisa Di Francisca si sarebbe rivelata vana. Come ricostruito dal programma condotto da Matilde D’Errico, la campionessa sarebbe precipitata nel limbo di un rapporto tossico e dai contorni sempre più pericolosi. L’allora fidanzato di Elisa Di Francisca le avrebbe fatto scenate di gelosia per via delle sue assenze dovute a competizini e allenamenti, ma lei, come tante altre donne che si trovano a vivere una situazione simile, inizialmente avrebbe attribuito quelle sfuriate al sintomo di un grande amore. Nemmeno la decisione di lasciare la scherma avrebbe messo fine a quell’incubo di liti e paura. Elisa Di Francisca è tornata indietro prima che le cose precipitassero ed è sopravvissuta a quel rapporto nocivo e pericoloso con una scelta decisiva: chiudere per sempre la relazione.











