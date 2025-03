ELISA DI FRANCISCA: UNA GRANDE CARRIERA

Sappiamo ovviamente bene chi sia Elisa Di Francisca, una delle migliori atlete che l’Italia abbia prodotto in epoca recente e non solo; va anche detto che, negli ultimi tempi, l’ex schermitrice marchigiana è entrata dalla parte sbagliata della narrativa. Nelle vesti di commentatrice alle Olimpiadi ha ricevuto durissime critiche per la sua stupita reazione alle parole di Benedetta Pilato, che si era detta comunque felice della sua gara nonostante avesse un podio per questione di un centesimo; in seguito è proseguita una faida di lungo corso con Valentina Vezzali, che la Di Francisca ha provato a ricucire in diretta tv salvo trovarsi di fronte il gelo da parte della ex collega, per questioni che sarebbe lungo rivangare e che comunque conosciamo (più o meno).

Questo naturalmente non offusca il profilo di Elisa Di Francisca come schermitrice: anche lei prodotto di Jesi, la città che ci ha regalato tantissimo, ha seguito le orme delle campionesse Giovanna Trillini e appunto Valentina Vezzali, diventando in breve tempo la figura di riferimento del fioretto femminile. Il suo momento speciale è stato quello delle Olimpiadi di Londra, che peraltro avrebbero originato lo scontro con Valentina: qui infatti Elisa Di Francisca è riuscita a vincere la medaglia d’oro nella prova individuale e in quella a squadre, mentre quattro anni dopo a Rio De Janeiro, quando ne aveva 34, è riuscita a salire ancora una volta sul podio anche se si è dovuta accontentare dell’argento, battuta dalla russa Inna Deriglazova.

VITA PRIVATA DI ELISA DI FRANCISCA

Elisa Di Francisca si è riturata nel 2020, a 38 anni, ma ha continuato ad avere risultati straordinari sino all’ultimo: ai Mondiali per esempio è stata medaglia di bronzo nel 2019, raggiungendo così la quinta medaglia totale ma non riuscendo a vincere il secondo oro – l’unico rimane quello di Parigi 2010 – questo contando solo le gare individuali che l’hanno vista salire sul trono europeo in ben cinque occasioni, ultima delle quali nello stesso 2019 in cui la marchigiana aveva già 37 anni. Se invece contiamo le prove a squadre, qui il conto sale a dismisura: oltre all’oro olimpico la Di Francisca ha vinto sei titoli mondiali e otto europei, più altri cinque argenti e due bronzi in totale.

Chiaramente allora siamo di fronte a una straordinaria campionessa, al netto di tutto quello che è successo durante e dopo la carriera che andrebbe sempre giudicato in maniera separata dalle vicende sportive in senso stretto. Per chiudere, un cenno alla vita privata di Elisa Di Francisca: l’ex fiorettista ha sposato Ivan Villa, autore e produttore televisivo che aveva già conosciuto qualche anno prima. Il matrimonio è stato celebrato nel 2019; due anni prima la coppia aveva già avuto il primogenito, Ettore, mentre nel 2021 Elisa ha dato alla luce il secondo figlio Brando.