Elisa Di Francisca/ Le botte, l’aborto e l’amore per Claudia: “Volevo una famiglia”

Elisa Di Francisca è appena diventata mamma per la seconda volta: ieri, 19 maggio, è nato Brando. Per la campionessa di Jesi, 38 anni, si tratta del secondo figlio dopo Ettore, nato nel 2017. Elisa è sposata dal 2019 con l’autore televisivo e produttore Ivan Villa, conosciuto durante la sua esperienza nel programma “La papera non fa l’eco” con Max Giusti. La Di Francisca, che per la famiglia ha rinunciato alle Olimpiadi di Tokyo, ha appena pubblicato la sua autobiografia “Giù la maschera”, che si apre con il racconto di una violenza subita a 17 anni da un fidanzato: un pugno in faccia, un calco nella schiena, il sapore del sangue, la parola “put*ana”. “La violenza fisica la curi, la violenza psicologica è subdola. Per lui avevo abbandonato la scherma, gli amici…”, racconta Elisa sulle pagine del settimanale “Oggi”.

Elisa Di Francisca: il rapporto con il padre, l’amore per Claudia

Nel memoir Elisa Di Francisca racconta anche di aver abortito: “Volevo metterlo nel libro perché è stato un momento bruttissimo e potrebbe capitare ad altre. Tornassi indietro starei più attenta, cercherei di evitare una cosa del genere”. Durante uno scontro, Valentina Vezzali glielo ha rimproverato: “Non l’ho perdonata”. In passato la campionessa di scherma ha avuto un rapporto complicato con il padre Giacomo: “Ho cercato sempre di compiacerlo. Ma quando le cose andavano male non venivo considerata, non mi parlava più… Abbiamo recuperato con gli anni, ora è un nonno fantastico”. Nel libro la Di Francisca parla anche della sua storia con Claudia, una compagna di squadra, incontrata dopo alcune delusioni d’amore con uomini: “Sono eterosessuale, non ero attratta dalle donne ero tratta da lei. Eravamo veramente una la metà dell’altra. Purtroppo si è rovinato tutto”, ha raccontato a Oggi, ammettendo di aver tradito Claudia anche se le aveva sempre detto di volere un marito e dei figli.

