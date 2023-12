Elisa Di Francisca naufraga della nuova edizione de L’Isola dei famosi? / Bomba su Pier Silvio Berlusconi

Elisa Di Francisca tra i concorrenti dell’Isola dei famosi 2024? Ultime indiscrezioni

La messa in onda della nuova edizione de L’Isola dei famosi è ancora lontana, eppure già fioccano indiscrezioni sui possibili concorrenti. L’ultimo a fornirlo in ordine di tempo è Alberto Dandolo su Oggi. Secondo il giornalista tra i naufraghi dell’Isola dei famosi 2024 potrebbe essere la schermitrice Elisa Di Francisca, l’ex schermitrice specializzata nel fioretto che da poco ha compiuto 40 anni sarebbe pronta a sbarcare sulle bellissime spiagge dell’Honduras e tentare di mettersi alla prova nel reality di sopravvivenza.

Elisa Di Francisca: “Da bimba era una ca*a cavoli”/ “I miei figli? Devono sudare”

Il nome di Elisa Di Francisca come naufraga dell’Isola dei famosi 2024 per il momento sembra il più certo e probabile. In questi giorni sono usciti fuori nomi di parecchi volti più o meno noti del piccolo schermo con alcuni davvero improponibili. L’ex schermitrice, invece, è una vera vip ed ha un curriculum di tutto rispetto. Vincitrice della medaglia d’Argento ai Giochi della XXXI Olimpiade di Rio de Janeiro nel 2016 nella prova individuale del Fioretto. è stata sette volte campionessa mondiale e tredici volte campionessa europea tra individuale e prova a squadre, nonché vincitrice della medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Mersin 2013 sempre nell’individuale. È considerata come una delle schermitrici italiane più forti di sempre.

Elisa Di Francisca/ "Ho imparato ad amarmi e ho superato un amore violento e abusivo"

L’Isola dei famosi 2024, Pier Silvio Berlusconi è stato chiaro: “Niente più derive trash”

Pier Silvio Berlusconi, così come ha fatto per il Grande Fratello di Alfonso Signorini, non ha intenzione di tollerare comportamenti eccessivamente violenti e volgari. Il magazine Oggi, infatti, riporta le sue testuali parole: “Niente più derive trash nei programmi del Biscione e soprattutto nei reality di prima serata.” E tenendo conto questa affermazioni il nome di Elisa Di Francisca come concorrente dell’Isola dei famosi 2024 sembrerebbe proprio quello adatto ma l’attenta selezione sui futuri concorrenti continua.

Elisa Di Francisca/ I trionfi nella scherma e un passato doloroso

Nel frattempo sulla prossima edizione dell’Isola si sa poco e niente. Alla conduzione dopo voci contrastanti è rimasta ancorata Ilary Blasi. Pier Silvio Berlusconi si è definito soddisfatto della sua conduzione ed ha deciso di premiarla affidandogliela nuovamente. Mentre su quando andrà in onda la nuova edizione dell’Isola si sa molto poco, dovrebbe partire in primavera tra marzo ed aprile ma per il momento non c’è una data precisa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA