Il salotto de La Volta Buona ha oggi accolto una campionessa indiscussa del mondo della scherma, di recente anche più presente nel contesto televisivo: stiamo parlando di Elisa Di Francisca. La campionessa, ospite di Caterina Balivo, è partita dal chiarire il suo punto di vista su alcune diatribe del passato; circostanze che spesso l’hanno portata a subire diverse offese soprattutto sui social. Da qui il racconto di una scelta netta, ovvero di denunciare gli haters; un tema che evoca il racconto di quando, in passato, non aveva avuto il coraggio di reagire: “Tanti anni fa non l’ho fatto, ma ora ho detto basta”.

Elisa Di Francisca già in passato aveva raccontato di un’esperienza traumatica: un ex fidanzato violento e una visione distorta dell’amore. Quella parentesi di vita l’ha segnata molto, come da lei raccontato proprio oggi a La Volta Buona: “Mi metteva le mani addosso ma decisi di non denunciare… Ero molto piccola, lasciai anche la scherma a causa della sua gelosia ed era possessivo”. La campionessa ha poi raccontato: “Avevo una scheda telefonica solo per lui, nemmeno mia madre poteva chiamarmi… Quella storia mi ha segnato tantissimo anche perchè sono stati momenti difficili, avevo l’esame di maturità, comunque non portare avanti la gravidanza è stata dura. Mia mamma è stata fondamentale per me, mi è stata vicino e mi ha dato tanta forza; lei mandò via il mio ex fidanzato mentre ero in ospedale…”.

Elisa Di Francisca a La Volta Buona: “Dopo tanto dolore è arrivato il colpo di fulmine con mio marito Ivan Villa…”

Elisa Di Francisca oggi è una donna consapevole, anche grazie ad un percorso di analisi che le ha donato una visione generale molto più nitida anche a proposito di quel rapporto malsano con l’ex fidanzato violento. “Tante volte hai bisogno di toccare il fondo… All’inizio non ti rendi subito conto. Tutti ti dicono che quello non è amore ma tu pensi sia giusto, che lui cambi. Fondamentalmente il problema è l’amor proprio… Ho fatto analisi per tanti anni ed è anche grazie a questo che ho conosciuto me stessa”. Nella vita di Elisa Di Francisca è poi arrivato il marito, Ivan Villa, conosciuto proprio in tv: “Dovevo partecipare ad un programma di Max Giusti, al quale non volevo andare tra l’altro: lo vidi e ci fu il colpo di fulmine…”.