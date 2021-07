Elisa Di Francisca: “Un mio ex mi ha brutalizzato”/ “Ha rischiato di sfigurarmi”

Elisa Di Francisca, nota schermitrice italiana, campionessa olimpica nel 2012 e medaglia d’argento alle olimpiadi del 2016, è stata ospite nella giornata di ieri del programma di Rai Uno, la Vita in Diretta versione estate, e parlando con i conduttori Roberta Capua e Gianluca Semprini, ha raccontato di essere stata molestata in passato.

In studio per promuovere la sua autobiografia “Giù la maschera”, Elisa Di Francisca, che tra l’altro ha partorito da poco il suo secondo figlio, ha svelato un episodio doloroso legato ad un suo ex fidanzato, vicenda che è contenuta proprio anche nel libro: “Un mio ex – le sue parole, come fosse un pugno nello stomaco – mi ha brutalizzato. Era il mio primo amore, avevo 18 anni. Mi voleva tutta per sé, voleva una scheda di telefonica solo per sé, non voleva che facessi scherma. Quando ha provato a mettermi le mani addosso, sono andata via. Ha rischiato di sfigurarmi. Scappate da queste persone, non è amore”.

ELISA DI FRANCISCA: “NON VOLEVO PIU’ SAPERNE DEGLI UOMINI”

Un episodio che ha segnato profondamente la campionessa italiana di fioretto, che a quel punto ha deciso di esplorare il gentil sesso, non volendo più saperne degli uomini: “Venivo da un periodo in cui non volevo più saperne degli uomini e mi sono buttata dall’altra parte – ha spiegato ancora – ho avuto un’amicizia speciale con una poliziotta, ma poi le ho detto che volevo un marito e un figlio. E il marito e i figli sono arrivati”.

Oggi Elisa Di Francisca, 38 anni, è sposata dal 2019 con Ivan Villa, autore e produttore di origini napoletane, e i due hanno due figli, il piccolo Ettore di anni 4, e l’ultimo arrivato, Brando, venuto al mondo lo scorso mese di maggio. A novembre del 2020, con la scoperta della seconda gravidanza, aveva deciso di ritirarsi dalle scene con alle spalle una bacheca ricca di enormi successi, un totale di sette titoli a livello mondiale e tredici europei.

