Elisa di Rivombrosa 2/ Anticipazioni puntata 5 maggio: Elisa e Fabrizio sposi?

Elisa di Rivombrosa 2, anticipazioni puntata in replica 5 maggio

Appuntamento alle 14.10 di oggi, 5 giugno, con Elisa di Rivombrosa 2. Dopo il successo delle repliche della prima stagione proprio la scorsa estate, Canale5 torna ad occupare il pomeriggio del sabato con le repliche della fiction che ha lanciato Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini, due volti noti e amati della tv e del cinema italiano. QUesta volta ad andare in replica non sarà l’amata prima stagione bensì la seconda e, come sempre, non mancheranno i tagli con cui fare i conti. Purtroppo ogni puntata sarà divisa in due perché lo spazio a disposizione sarà di un’ora circa andando in onda tra Beautiful e Una Vita coprendo così il tempo lasciato vuoto dalla fine de Il Segreto. Ma da dove prenderà il via questa stagione e cosa succederà?

Elisa e Fabrizio sposi e poi genitori della piccola Agnese?

Ancora una volta saranno Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini i protagonisti di Elisa di Rivombrosa 2 nei panni di Elisa e Fabrizio. Dopo aver finalmente vinto sui cattivi, almeno per ora, i due sono pronti ad avviarsi all’altare. Elisa ha ricevuto la ‘benedizione’ e il titolo dal Re e adesso non sarà più così scandaloso per Fabrizio sposare la sua amata fidanzata che porta in grembo la sua prima figlia. Rivombrosa è in fermento per le nozze annunciate di Elisa e Fabrizio e tutti sono pronti a prendere parte al matrimonio, ricchi e influenti personaggi politici e servi e umili lavoratori. A loro si unirà anche il Re mentre l’amore di Elisa e Fabrizio si concretizza con la nascita della piccola Agnese. I due protagonisti si godono finalmente un momento di vera felicità ma sappiamo bene che niente dura per sempre e presto all’orizzonte cominceranno a profilarsi molti problemi per la neo coppia di sposi, ma quali e cosa succederà? Cosa ne è stato degli altri personaggi della fortunata fiction?

