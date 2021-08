Elisa di Rivombrosa 2, replica/ Anticipazioni 6 agosto: Christian in carcere

Elisa di Rivombrosa 2, anticipazioni 6 agosto

Elisa di Rivombrosa 2 si prepara ad un giro di boa che metterà nei guai proprio la protagonista. Dopo la dipartita di Fabrizio e l’uscita di scena di Alessandro Preziosi, il peso della fiction è rimasto sulle spalle di Vittoria Puccini che continua a mietere successi anche in repliche. Oggi pomeriggio un’altra parte di una delle puntate della seconda stagione andrà in onda su Canale5 per tenere compagnia al pubblico che si è lasciato irretire dal viaggio a Napoli di Elisa. Lucrezia Van Necker fa il bello e il cattivo tempo e dopo aver visto il grosso gioiello a casa del Barone sembra ormai aver perso la testa spingendosi molto oltre mettendo le mani sulla bambina della sua eterna rivale. A complicare le cose nella puntata di oggi di Elisa Di Rivombrosa 2 ci penseranno le bugie di Christian. Il suo inganno verrà a galla proprio per via delle rivelazioni di Lucrezia e mentre il vero Sir Benton si presenta a Palazzo Conegliano, Christian finisce in manette e in galera. Le bugie del giovane metteranno a rischio anche Elisa che, sospettata di complicità, viene mandata via.

Elisa cacciata via da Palazzo Conegliano, Christian morirà?

A quel punto il barone decide di tornare sui suoi passi e dopo essersi avvicinato ad Elisa, dopo il presunto tradimento, decide di personale la marchesa che torna così nelle sue grazie. Lui la invita a stare con lui a palazzo mentre l’unica cosa che Elena può fare è cercare rifugio ai Quattro Venti e poi a Gaetano (inteprerato da Marco Leonardi) ed Isabella. Il suo primo impegno riguarda Christian e la sua libertà ma l’impresa si rivela sin da subito molto ardua visto che il barone è pronto ad uccidere il suo prigioniero senza nemmeno attendere il processo. Il carcere è ben sorvegliato ed è difficile pensare di poter entrare e portare via Christian. Alla fine però i Lazzaroni trovao il modo di farlo proprio a poche ore dalla sua esecuzione. Dall’altro lato Elisa, riuscita nella sua prima missione, decide di parlare con la Baronessa per rivelare di aver trovato un biglietto che dimostra come Lucrezia la ricattava per rubare la Stella in cambio della vita di sua figlia e non solo. Riuscirà davvero ad avvicinare la Baronessa? Ancora una volta la morte sarà dietro l’angolo in Elisa di Rivombrosa 2, il resto lo scopriremo oggi pomeriggio su Canale5.

