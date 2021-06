Elisa di Rivombrosa 2, replica/ Anticipazioni oggi, 12 giugno: siccità e colera rovinano tutto

Elisa di Rivombrosa 2, anticipazioni puntata oggi, 12 giugno (Replica)

Sarà la seconda parte della prima puntata di Elisa di Rivombrosa 2 a tenerci compagnia oggi pomeriggio su Canale5. La fiction con Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi tornerà in onda in replica dopo il bel matrimonio e la nascita della loro bambina ma con nuovi problemi all’orizzonte. L’appuntamento è fissato per le 14.10 di oggi scopriremo che per volontà del futuro sovrano, il duca Ranieri viene dato per morto e, intanto, liberato dalla sua prigionia. Come se questo non fosse già un pericolo imminente per i Ristori, ecco che una serie di debiti arrivati con la gestione di Alvise, debiti contratti con i fratelli Victor ed Armand Benac, stanno mettendo tutto a rischio. Il primo dei fratelli sembra essere onesto e dignitoso mentre il secondo, Armand ha solo un’insana sete di potere che lo spinge a voler allungare le mani sul castello e sul titolo di Conte.

Il colera si abbatte su Rivombrosa

In Elisa di Rivombrosa 2 le cose non si mettono benissimo e mentre Victor appare come un onesto e dignitoso uomo d’affari, Armand è segretamente pervaso da un’insana sete di potere che lo porta a desiderare di possedere il castello e il titolo nobiliare annesso. Come se il loro ‘attacco’ non bastasse, ecco che a mettere in ginocchio tutti ci pensa la siccità. L’assenza di pioggia infatti sta rischiando di distruggere i vigneti della Duja, gli stessi sui quali Fabrizio puntava per riuscire a pagare i debiti della tenuta ma tutto si complica e sembra che la risoluzione dei suoi problemi sia sempre più lontana. Armand e Ranieri stringono un’alleanza segreta contro i Ristori ma la sfortuna per la famiglia non è mai abbastanza e proprio nel finale della puntata ecco arrivare anche il colera. La malattia si abbatte sulla tenuta colpendo anche Martino, come finirà per il figlio di Fabrizio?

