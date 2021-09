Elisa di Rivombrosa 2, replica/ Anticipazioni puntata 4 settembre: Victor innamorato?

Elisa di Rivombrosa 2, anticipazioni puntata replica oggi, 4 settembre

Elisa di Rivombrosa 2 torna in onda oggi, 3 settembre, su Canale5, con quella che è la seconda parte della puntata iniziata sabato scorso. Non sappiamo ancora come andrà a finire questa cavalcata e se vedremo anche il finale di seconda stagione, ma quello che è certo è che, almeno per oggi, l’appuntamento è confermato. Vittoria Puccini tornerà in tv prendendo le redini di questo colp di coda delle repliche della fiction di successo firmata da Cinzia TH Torrini, ma cosa ne sarà della sua Elisa dopo la fuga di Napoli e quello che è successo con il Barone? Le anticipazioni rivelano che il suo ritorno a casa non sarà privo di scossoni specie quando capirà che Victor è pronto a tutto per lei, anche mettersi contro il fratello, colui che l’ha mandata in rovina ma che, soprattutto, ha causato la morte del suo amato Fabrizio Ristori.

Elisa colpita dal gesto di Victor, se ne innamorerà?

Il gesto la colpirà nel profondo tanto da mandarla in crisi specie adesso che con Cristian le cose si erano un po’ ‘complicate’. Cosa succederà quindi nella nuova puntata di oggi pomeriggio? La risposta arriverà solo questo pomeriggio quando Elisa di Rivombrosa 2 tornerà su Canale5 forse per la penultima volta. Giunta a Rivombrosa, Elisa tenta di combattere la truffa di Armand e proprio quando Victor lo denuncia, tutto cambia. Intanto, il dottor Ceppi è al capezzale di Anna che ha deciso di mettersi in mezzo per salvare il suo amato dai colpi di Salvati. I due adesso sono pronti a sposarsi ma, intanto, le cose per Armand si mettono bene quando l’uomo prova a salvarsi dal processo uccidendo il testimone che lo inchioda, toccherà a Martin punire l’assassino di suo padre?

