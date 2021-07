Elisa di Rivombrosa 2, replica/ Anticipazioni puntata oggi 17 luglio: cosa succederà?

Elisa di Rivombrosa 2, anticipazioni puntata oggi, 17 luglio

Ancora una replica nel pomeriggio di Canale5 dove le soap lasceranno il posto ad Elisa di Rivombrosa 2. Dopo la morte di Fabrizio Ristori e l’uscita di scena di Alessandro Preziosi, tutto è rimasto nelle mani di Vittoria Puccini. Proprio la sua Elisa, dopo un momento di smarrimento, ha deciso di prendere in mano la situazione ma le cose non sono andate come previsto. Proprio nella replica in onda oggi, Elisa appare turbata per via di quello che è successo con Christian che le ha intimato in modo brusco di andarsene da palazzo se tiene alla vita. A quanto pare però, lei non ha intenzione di prendere ordini da nessuno e così rimane a palazzo aspettando il Barone ma al suo arrivo non ci vorrà molto a capire che non è l’uomo a cui Fabrizio aveva salvato la vita.

Masantonio Sezione Scomparsi/ Anticipazioni episodi oggi 16 luglio: la sparizione di Margherita

Nicola arriva alla tenuta, cosa succederà adesso?

Elisa di Rivombrosa 2 su Canale5 riparte proprio da qui e con Nicola, interpretato da Sergio Assisi, arrivato alla tenuta mandando in tilt anche Christian che appare molto scosso da tale rivelazione. L’uomo prende comunque in considerazione le richieste di Elisa e la invita ad accompagnarlo la sera ed è lì che la nostra protagonista si troverà di nuovo faccia a faccia con Lucrezia (Jane Alexander) che adesso gestisce il locale ed è anche l’amante del barone. Proprio grazie a questo legame la donna torna a minacciare Elisa lasciando intendere che l’uomo non la aiuterà, siamo sicuri che Nicola cambierà quindi idea e rifiuterà il suo aiuto ad Elisa? Victor e Martino sono sempre più uniti, mentre Armand continua a tramare anche alle spalle del fratello, dove si spingerà adesso?

LEGGI ANCHE:

Chicago PD 7/ Anticipazioni episodi oggi, 16 luglio: Voight è un assassino?Blue Bloods 11/ Anticipazioni episodio oggi, 14 maggio: Joe mette in crisi Frank?

© RIPRODUZIONE RISERVATA