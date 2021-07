Elisa di Rivombrosa 2, replica/ Anticipazioni puntata oggi 24 luglio

Elisa di Rivombrosa 2, anticipazioni puntata in replica oggi, 24 luglio

Elisa di Rivombrosa 2 torna in onda oggi, 24 luglio, con la seconda parte della sesta puntata e alla luce delle ultime delusioni che hanno sconvolto la vita della protagonista. Nonostante i palinsesti ballerini di questi giorni di Canale5, il fatto che la rete continui a confermare la messa in onda della fiction firmata da Cinzia TH Torrini nonostante l’assenza di Alessandro Preziosi, è un segnale positivo. I fan si aspettano di vedere il gran finale di questa seconda stagione e poi, magari, il seguito dedicato alla figlia di Elisa e Fabrizio, sarà davvero così? Fino ad allora l’appuntamento è ancora con l’affair napoletano di Elisa che dopo il no ricevuto la scorsa settimana, sembra pronta a fare i bagagli e ripartire per tornare a casa, lo farà davvero?

Elisa rimane a Napoli oppure no?

Prenderà il via proprio da qui la replica di oggi, 24 luglio, di Elisa di Rivombrosa 2 con Elisa pronta a fare i bagagli e la baronessa pronta a fermarla promettendo che sarà lei stessa ad intercedere con il figlio. Intanto ai Quattro Venti, tutti sono pronti ad andare avanti con il rituale ufficialmente dedicato alla Statua della Madonna ma che ufficiosamente servirà per raccogliere quelle che sono offerte in denaro che non hanno nulla di religioso, ma vengono fatte come pagamento del pizzo al barone di Conegliano. E’ lui a tenere tutti sotto scacco grazie al potere che deriva da un diamante di immenso valore intimidendo tutti grazie al suo sgherro fidato Zanni La Morte. Elisa si ritroverà di nuovo faccia a faccia con il barone che sembra aver cambiato nuovamente atteggiamento nei suoi confronti di Elisa tanto da arrivare a respingere le avances di Lucrezia, è opera della madre o c’è qualcosa sotto?

