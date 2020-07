Elisa di Rivombrosa/ Anticipazioni 18 luglio: Elisa e Angelo si sposano?

ELISA DI RIVOMBROSA, ANTICIPAZIONI 18 LUGLIO

Elisa di Rivombrosa torna in onda oggi, sabato 18 luglio, alle 14.20 su canale 5, con la quarta ed incredible puntata della prima stagione. Dopo aver rischiato la vita in seguito all’aggressione al conte Giulio Drago, Elisa è stata liberata e, dopo aver lasciato il carcere, è tornata immediatamente alla tenuta per ringraziare il conte Fabrizio Ristori. A permetterle di tornare in libertà, infatti, è stato Giulio Drago che ha negato di essere stato colpito dalla Scalzi facendo così all’amico il favore che gli aveva chiesto. A Rivombrosa, però, fa pace con Fabrizio il quale decide di leggere i nomi dei documenti che custodisce e sui quali in tanti vorrebbero mettere le mani. Tra i tanti nobili coinvolti nella congiura contro il re, spicca un nome collegato a Lucrezia, ma Fabrizio pensa al consigliere del re. Decide così di svelare la verità alla donna raccontandole del coinvolgimento del marito nella congiura, ma Lucrezia finge di cadere dalle nuvole.

ANGELO CHIEDE AD ELISA DI SPOSARLO

Bianca è sempre più gelosa di Elisa e, nelle cucine di Rivombrosa, le due arrivano alle mani e solo l’intervento di Amelia riesce ad evitare il peggio. Fabrizio partecipa alla festa di San Giovanni con Elisa e, a sorpresa, regala una masseria ad Angelo. Quest’ultimo, innamorato di Elisa, le propone di sposarsi. La Scalzi, però, è innamorata di Fabrizio, ma quest’ultimo le consiglia di sposare Angelo e di diventare la sua concubina. Sconvolta dalla proposta ricevuta, Elisa fugge nei boschi e, per ripicca, decide di sposare Angelo. Fabrizio, invece, va a Torino con Lucrezia per consegnare i documenti al re, ma viene ferito gravemente e gettato nelle acque gelide di un torrente. Il tutto mentre Elisa, all’altare, decide di non sposare Angelo.



