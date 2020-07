Elisa di Rivombrosa/ Anticipazioni 25 luglio: Fabrizio è morto? (replica)

ELISA DI RIVOMBROSA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 LUGLIO

Elisa di Rivombrosa torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata in cui capiremo cosa è successo al conte Ristori dopo il rocambolesco finale della puntata di sabato scorso. Fabrizio si è diretto alla corte per consegnare la lista dei famosi nomi dei traditori ma arrivato al cancello è stato fermato, picchiato e portato via dalle stesse guardie. Per fortuna, un incidente ad un carro per strada, ha fermato i suoi aguzzini e lui è riuscito a scappare ma non prima di aver rimediato un colpo di fucile che renderà difficile la puntata di oggi. Fabrizio è caduto in acqua ed è sparito nel nulla e in molti sono convinti che sia morto, ma sarà vero oppure no? La risposta arriverà oggi pomeriggio quando, poco dopo le 14.00, Elisa di Rivombrosa tornerà in onda con Fabrizio Ristori ancora vivo e vegeto e pronto a tornare alla tenuta seppur in condizioni tragiche.

ELISA RIVELA I SUOI SENTIMENTI A FABRIZIO MA…

Toccherà proprio alla sua Elisa prendersi cura di lui notte e giorno fino a quando non arriverà la notizia che adesso è fuori pericolo e finalmente può dimenticare quello che è successo. Elisa di Rivombrosa metterà a dura prova la sua protagonista che, dopo la paura e l’ansia, alla fine ammetterà i suoi sentimenti per Fabrizio. Elisa ricambia l’amore del conte ma non ha intenzione di diventare la sua concubina, la loro è una storia complicata e impossibile. Sullo sfondo rimane poi Angelo. Elisa cerca di spiegare le ragioni della sua fuga alla madre, ai suoi colleghi e allo stesso Angelo ma le loro reazioni non sono come tutti si aspettano.



