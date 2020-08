Elisa di Rivombrosa/ Anticipazioni oggi, 8 agosto: Elisa è incinta? (Replica)

ELISA DI RIVOMBROSA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 AGOSTO

Cosa c’è di meglio che passare un sabato pomeriggio di agosto in tv, al fresco o al riparo dalla pioggia guardando Elisa di Rivombrosa? L’epica storia d’amore tra Elisa e Fabrizio ha conquistato un’altra generazione e di sabato in sabato tiene incollati nonne, mamme e figlie davanti allo schermo raccontando l’evoluzioni del loro amore. Dopo le prime resistenze e il no di Elisa ad Angelo, abbandonato sull’altare, la giovane dama di compagnia, ha deciso di non abbandonare il suo amore con Fabrizio e coltivarlo anche quando il parroco che avrebbe dovuto sposarli è stato trovato morto. Il buon nome dei Ristori è in pericolo e Anna sta tentando il tutto per tutto per allontanare i due innamorati, ma fino a dove si spingerà? Sullo sfondo rimane la questione dei rivoluzionari che hanno nel mirino il Re. Nonostante gli sforzi di Fabrizio sembra che il monarca sia di nuovo in pericolo a causa di un attentato, il Conte riuscirà a salvarlo anche questa volta?

ELISA E’ INCINTA DI FABRIZIO?

Ma i problemi non arrivano mai da soli e nella nuova puntata di Elisa di Rivombrosa in onda oggi, 8 agosto, Elisa inizierà ad accusare una serie di mancamenti e di malesseri che, solo alla fine, scoprirà essere legati ad una gravidanza. Nel suo grembo c’è il frutto dell’amore con Fabrizio e lui non potrà che esserne felice. Il Conte non solo scoprirà che presto Elisa gli dirà un figlio ma che il piccolo Martino è suo figlio, nato da una clandestina storia d’amore avuta in passato, ma con chi? La verità verrà a galla e travolgerà il conte nel peggiore dei momenti, proprio a pochi giorni dal nuovo attentato al re e ad un evento destinato a segnare la sua vita e quella di Elisa, ma cosa?



