Elisa di Rivombrosa/ Anticipazioni puntata 19 giugno: Martino morirà? (Replica)

Elisa di Rivombrosa 2 torna in onda in replica proprio oggi, 19 giugno, nel pomeriggio, con i protagonisti ancora in lotta contro il colera. Chi ha seguito la replica della puntata scorsa, la seconda parte della prima ‘originale’ se vogliamo, sa bene che Elisa e Fabrizio non hanno ancora trovato pace e non solo per i debiti della tenuta da pagare ma anche perché a peggiorare la situazione ci ha pensato il colera.

La malattia sta tenendo gli uomini a letto dimezzando la manodopera e mettendo a rischio la vendemmia e, quindi, la raccolta dell’uva promessa da Fabrizio per pagare i suoi debiti. Ormai sembra certo che il colera devasterà Rivombrosa e non solo lontano dalla tenuta ma anche dentro visto che anche Martino è stato colpito dalla malattia. Fabrizio resta con al fianco del figlio e chiama il dottor Ceppi per cercare di salvarlo proprio mentre Elisa si appoggia ad Angelo per riuscire a trovare i contadini necessari per la vendemmia.

Elisa salva il raccolto e poi il piccolo Martino?

Prende il via proprio da qui la replica di oggi di Elisa di Rivombrosa 2 in onda nel primo pomeriggio d Canale5 quando Elisa busserà alla porta di Victor per chiedergli aiuto. L’uomo si dimostra molto gentile e alla fine è lui che salva la tenuta inviando i suoi braccianti nei terreni dei Ristori. Risolto un problema però si pensa subito all’altro ovvero il fatto che Fabrizio non riesce a trovare una soluzione per Martino che continua a peggiorare. A quel punto è sempre Elisa che arriva a trovare una soluzione portando via il ragazzo dal lazzaretto e dal convento per condurlo al capanno di caccia. Sarà lì che Elisa e Fabrizio si prenderanno cura di lui salvandolo e a quel punto il Conte non potrà far altro che riconoscerlo, finalmente ci sarà il lieto fine per i due protagonisti o l’aver chiesto aiuto a Victor alla fine avrà un prezzo?

