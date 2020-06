Elisa di Rivombrosa/ Anticipazioni puntata 20 giugno: un amore epico! (Repliche)

ELISA DI RIVOMBROSA, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 20 GIUGNO

Un amore romantico, una storia travagliata, intrighi, morti e passioni senza tempo, tutto questo in un mix perfetto che ha reso Elisa di Rivobrosa qualcosa di unico nel suo genere portando al successo molti dei suoi protagonisti e lanciando la coppia formata da Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini. Due degli attori più cercati al cinema e in tv sono stati lanciati proprio dalla fiction di Canale5 che da oggi, 20 giugno, tornerà in replica molto probabilmente per tutta l’estate con gli episodi (in onda singoli) delle prime due stagioni per una lunga cavalcata a caccia di ricordi e novità. La storia ci porta all’alba della rivoluzione francese, in Piemonte, nella bella Rivombrosa in cui fervono i preparativi per l’annunciato ritorno del duca Ristori, il bel Fabrizio. Ormai da dieci anni è impegnato nell’esercito ma finalmente il giorno del suo ritorno a casa sta per arrivare e questo rende felice la madre Agnese ma anche la sorella. Solo loro due? Sembra proprio di no visto che ad attendere Fabrizio c’è anche la dama di compagnia della Contessa, Elisa.

ELISA E RISTORI, UN AMORE EPICO SU CANALE5

Inizia da qui la prima puntata in replica di Elisa di Rivombrosa in onda oggi su Canale5 perché sarà proprio dal ritorno di Fabrizio che prenderà il via la fiction cult di Canale5 perché non solo il bel Fabrizio prenderà in mano la sua tenuta ma avrà modo di conquistare Elisa, e viceversa. La dama è già pazza di lui per via dei racconti che la contessa le ha fatto con protagonista proprio un figlio coraggio, forte e bello, l’unico che potrà sistemare le cose a Rivombrosa. Inizia da qua il loro amore epico messo a rischio dalle cattive della serie ovvero la stessa sorella di Fabrizio e la duchessa rimasta nella storia della televisione italiana, la Marchesa Lucrezia Van Necker interpretata da Jane Alexander.



