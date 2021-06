Elisa di Rivombrosa, le curiosità/ Da Maurizio Costanzo ad Alessio Boni

Dopo un lungo periodo di assenza torna sugli schermi ‘Elisa di Rivombrosa’ è tornata lo scorso anno in replica con la prima stagione e da oggi farà lo stesso con la seconda. Ancora una volta al timone ci saranno Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi ma come sempre non mancheranno colpi di scena e new entry. La serie, diretta da Cinzia TH Torrini è da sempre oggetto di curiosità e così proprio il Vitali con Tv Sorrisi e Canzoni ha deciso di svelare retroscena, segreti e curiosità a cominciare dal titolo della fiction passando dal suo protagonista e finendo poi ad altre piccole cose che di sicuro non tutti sanno. La stessa Cinzia TH Torrini ha spiegato che l’idea iniziale era quella di fare una fiction tratta dal romanzo “Pamela, o la virtù premiata” di Samuel Richardson ma quando ha iniziato a fare i provini in inglese si è trovata in difficoltà perché molto più concentrata sulla lingua che sull’interpretazione.

Elisa di Rivombrosa, le curiosità che non sapete sulla fiction da Maurizio Costanzo ad Alessio Boni

Le cose per fortuna sono cambiate e quando finalmente si è deciso di girare in italiano sembra che la Torrini ha avuto il suo bel da fare con l’allora capo della fiction Mediaset, Maurizio Costanzo, che non voleva aggiungere “di Rivombrosa” perché troppo difficile per il pubblico. Alla fine fu lei a spuntarla e così lui, dopo il successo ottenuto, le inviò di fiori con un biglietto: “Avevi ragione”». Altra chicca riguarda proprio l’attore principale ovvero Alessandro Preziosi. Ai casting si era pensato di scegliere Alessio Boni ma poi Marco Tullio Giordana lo scelse per “La meglio gioventù” e lui decise di optare per quel ruolo. Alla fine ad entrambi gli attori comunque è andata bene, non possiamo non dirlo.

