Elisa di Rivombrosa, replica/ Anticipazioni puntata 3 luglio: la morte di Fabrizio…

Elisa di Rivombrosa torna in onda oggi, 3 luglio, in replica su Canale5 riprendendo proprio dalla questione rovente della morte di Fabrizio Ristori. L’amato Conte che è rimasto nell’immaginario di noi tutti e che ha lasciato su Alessandro Preziosi un’etichetta che non è mai andata via, è rimasto ucciso nell’agguato che lo ha visto spuntarla contro Ranieri ma non contro Armand che alla fine lo uccide proprio con un colpo sparato alle spalle. Il suo cadavere è arrivato alla tenuta in sella al suo cavallo gettando Elisa nello sconforto più totale e nella disperazione. Riprende da qui la nuova puntata della fiction in replica nel pomeriggio del sabato su Canale5 con Elisa senza voglia di vivere, chiusa nelle sue stanze e lontana dai figli Agnese e Martino, anche lui molto provato per la morte del ritrovato padre. Ma cosa succederà e quanto durerà questo periodo per lei?

Fabrizio è morto, cosa farà adesso Elisa per salvare la tenuta?

In Elisa di Rivombrosa di oggi, Victor scopre le responsabilità del fratello nell’agguato e nella morte di Fabrizio e così lo caccia dal Piemonte mentre la sorella del Conte, Anna, insieme al suo bel dottore Antonio, decide di trasferirsi a Rivombrosa per amministrare la disastrata tenuta e accudire i bambini. Sarà un salto temporale a regalare ai fan nuova linfa con la voglia di Elisa finalmente di rimettersi in gioco prendendo in mano le redini lasciare dal suo amato Fabrizio. A quel punto deciderà di chiedere a Victor un mese di tempo per restituire i soldi che gli deve e per farlo decide di partire dalla voglia di Napoli per incontrare l’uomo di cui il marito le aveva parlato, il Barone Michele di Conegliano, sarà davvero così facile? Sembra che Armand non mollerà la presa su di lei ma fino a dove si spingerà questa volta?

