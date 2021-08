Elisa di Rivombrosa, replica/ Anticipazioni puntata oggi, 14 agosto: Elisa morirà?

Elisa di Rivombrosa, anticipazioni puntata oggi, 14 agosto

Nuova mezza puntata in replica per Elisa di Rivombrosa. Vittoria Puccini tornerà a vestire i panni della protagonista della fiction di Canale5 che ha lanciato la sua carriera e quella di Alessandro Preziosi. Lui è già uscito di scena all’inizio di questa seconda stagione attualmente in onda mentre Elisa continua a combattere non solo per Rivombrosa ma adesso anche per i suoi nuovi amici napoletani e non solo. A metterle il bastone tra le ruota è ancora il barone Nicola, lo stesso che fino a qualche tempo fa la rifiutava a favore di Lucrezia e che poi si è riavvicinato a lei quando la baronessa ha messo gli occhi sulla sua pietra preziosa. E adesso? Le cose non si mettono bene per Elisa soprattutto da quando la morte della madre del barone Nicola è morta. Lui la crede responsabile della sua morte e questo la rende una preda.

Elisa morirà per mano di Lucrezia?

Proprio per questo nella puntata di oggi di Elisa di Rivombrosa assisteremo alla fuga di Elisa che in preda al panico e alla paura si rifugia ai Quattro Venti per trovare un nascondiglio. Ma le cose per lei non si mettono bene perché Nicola conosce bene la sua amicizia con i ragazzi dei lazzaroni mentre Lucrezia è pronta a tutto per il barone e quindi escogita un piano per scovarla. Con l’inganno, sono proprio gli uomini del barone a mettere le mai su Nicola e Gaetano facendo sapere ad Isabella che li rilascerà sani e salvi solo in cambio di Elisa.

La donna ci penserà a lungo proprio per via di quello che la lega ad Elisa ma alla fine decide di incontrare il barone agli scavi archeologici convinta di voler dire sì. Le cose si complicheranno, ma in che modo?

