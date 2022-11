Elisa D’Ospina è incinta di Stefano Macchi, ex di Anna Pettinelli/ L’annuncio

Elisa D’Ospina e Stefano Macchi presto genitori: il tenero video di annuncio

Elisa D’Ospina, modella curvy nota per Detto Fatto, è incinta del suo primo figlio dall’attore Stefano Macchi, ex di Anna Pettinelli. La coppia è insieme solo dalla scorsa estate, dunque, da poco ma ha già deciso di allargare la famiglia con un bambino. Nonostante la loro relazione sia fresca è diventata da subito molto seria e profonda, tanto da voler costruire una vita insieme.

Anna Pettinelli "Dormivo in radio per inseguire il mio sogno"/ "Mia figlia Carolina…"

Elisa D’Ospina lo ha annunciato con un tenero video social in cui mostra la commozione di Stefano Macchi alla notizia che è incinta. La modella ha portato l’attore davanti al Vaticano e gli ha dato un pacco regalo con dentro il test di gravidanza. In molti sono felici per la coppia, ma è un mistero come l’abbia presa l’ex maestra di Amici Anna Pettinelli. In passato, proprio lei aveva parlato della dolorosa separazione dall’attore, con cui ha avuto una relazione per diversi anni.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi: perché si sono lasciati?/ "Il lumicino si è spento"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa D’Ospina (@elisadospina)

Elisa D’Ospina operata di un tumore benigno: “Andato tutto bene”

Elisa D’Ospina è incinta, una lieta notizia per lei e il suo compagno Stefano Macchi. La modella curvy però, non ha sempre sorriso come oggi. Due anni fa, il volto di Detto Fatto è stata operata per rimuovere un tumore benigno all’utero: “Il mostriciattolo lo abbiamo cacciato. Operazione andata bene grazie a tutti per i bei messaggi ora ci sarà bisogno di un po’ di riposo“.

Anna Pettinelli contro Memo Remigi: "Palpatina alla Morlacchi? Scherzo un caz*o!"/ "È successo anche a me"

Elisa D’Ospina ha aggiunto: “Ho avuto un MIOMA un tumore benigno delle cellule muscolari lisce dell’utero che andava tolto in quanto cresceva sempre più. Sono stata operata questa mattina, sono un po’ stordita ma più leggera”. La modella ha concluso invitando le donne a fare prevenzione: “Ragazze fare sempre i controlli, la prevenzione è importantissima. Un bacio Eli”. Il volto televisivo, nonostante la rimozione del tumore all’utero, non ha dunque riscontrato difficoltà a rimanere incinta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA