Elisa D’Ospina e Stefano Macchi, è nato il loro primo figlio/ L’annuncio su Instagram

Elisa D’Ospina e Stefano Macchi: un amore travolgente impreziosito dalla nascita del primogenito

Per i personaggi il mondo dei social continua a rappresentare un’importante vetrina e racconto di momenti lieti e felici, come può essere ad esempio il miracolo della nascita. Gli ultimi ad aver documentato la bellezza di tale evento sono stati Elisa D’Ospina e Stefano Macchi – ex compagno di Anna Pettinelli – che hanno pubblicato su Instagram una foto che racchiude tutta la gioiosità del momento. Dopo l’annuncio della gravidanza avvenuto lo scorso mese di Novembre, è dunque nato il loro primogenito: il piccolo Niccolò.

La nascita di Niccolò, primo figlio di Elisa D’Ospina e Stefano Macchi, è certamente una condizione che cementa ulteriormente la bellezza del loro rapporto d’amore. La loro storia è recente – iniziata la scorsa estate – ma entrambi sembrano essere stati travolti da una passione che in poco tempo li ha portati già a mettere al mondo il frutto del loro sentimento. La lieta notizia, annunciata su Instagram dai neo genitori, spazza via ogni dubbio sulla stabilità della relazione; per Stefano Macchi la rottura con Anna Pettinelli risalente alla primavera 2022 è ormai solo un lontano ricordo.

Come anticipato, la nascita del primogenito di Elisa D’Ospina e Stefano Macchi è stata prontamente pubblicata sui social. L’ex compagno di Anna Pettinelli ha condiviso uno scatto emozionante; direttamente dall’ospedale, stretto in un abbraccio caloroso alla sua compagna con il nuovo arrivato Niccolò. La modella ha chiaramente subito repostato il contenuto tramite il proprio profilo, una sorta di sottolineatura ulteriore dell’indiscrivibile emozione di mettere al mondo il frutto di un amore intenso seppur giovane.

Elisa D’Ospina e Stefano Macchi avranno ora l’onere e l’onore di trasferire l’amore reciproco verso una piccola creatura appena venuta alla luce, segno ulteriore che i rumors e le dicerie degli scorsi mesi – soprattutto in riferimento alle relazioni trascorso – sono solo acqua passata. Solo qualche mese fa infatti era stata Anna Pettinelli a lanciare una timida frecciatina nei confronti del suo ex compagno – ora neo genitore – in un’intervista rilasciata per il settimanale Gente. “Contenta per lui e penso che sia felice, altrimenti sarebbe un pazzo… Credo che però dovrebbe esistere un galateo per chi si separa: è indelicato sbandierare su Instagram un nuovo amore quando un altro è appena finito“.











