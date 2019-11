Elisa D’Ospina operata di un tumore/ “Ho tolto un mioma benigno, è andata bene”

E’ finita sotto i ferri la modella curvy nonché volto della televisione, Elisa D’Ospina. A comunicarlo è stata la stessa attraverso la propria pagina Instagram. La giovane ragazza vicentina ha pubblicato sulla propria pagina Instagram una foto con addosso un camice d’ospedale e il segno “V” con le dita, come per dire “vittoria”. A corredo dello scatto, il seguente messaggio rivolto a tutti i suoi follower: “Il mostriciattolo lo abbiamo cacciato. Operazione andata bene grazie a tutti per i bei messaggi ora ci sarà bisogno di un po’ di riposo”. A chi si è rivolto alla stessa Elisa chiedendo a cosa si fosse operata, la stessa ha precisato che è stata un’operazione per rimuovere un mioma, un tumore benigno che si crea nell’utero, spesso e volentieri dopo una gravidanza: “Ho avuto un MIOMA – ha proseguito la D’Ospina – un tumore benigno delle cellule muscolari lisce dell’utero che andava tolto in quanto cresceva sempre più. Sono stata operata questa mattina, sono un po’ stordita ma più leggera”.

ELISA D’OSPINA IN OSPEDALE: I MESSAGGI DEGLI AMICI

Quindi la 36enne ha aggiunto e concluso il proprio intervento con un messaggio rivolto al gentil sesso: “Ragazze fare sempre i controlli, la prevenzione è importantissima. Un bacio Eli”. Numerosi i commenti al post pubblicato, fra cui anche personaggi famosi come ad esempio la giornalista Francesca Barra, giornalista, scrittrice e moglie dell’attrice Claudio Santamaria, che ha scritto: “Sei forte e sensibile. E soprattutto hai sempre lo spirito giusto. Noi ci sentiamo su whatsapp … ma qui volevo ricordare pubblicamente quanto tu sia speciale”. A lei si è aggiunta Bianca Guaccero, la conduttrice di “Detto Fatto”, programma su Rai Due, che ha invece commentato: “Tesorooooooo non sapevo niente?????”. Il cantante Lorenzo Baglioni ha infine scritto: “Un grande abbraccio, Eli!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA