Elisa Dossi, chi è la giornalista ferita a Udine: inviata Rai, stava documentando gli scontri fra manifestanti Pro Pal e polizia, i dettagli

Nel corso delle proteste avvenute ieri sera a Udine è stata ferita anche una giornalista Rai, Elisa Dossi. L’inviata della televisione pubblica si trovava nel capoluogo friulano come inviata di RaiNews24 per documentare quanto stesse accadendo in piazza, dove i manifestanti pro-Pal hanno iniziato a protestare in maniera violenta, lanciando pietre e vari oggetti ai danni delle forze dell’ordine. A un certo punto uno di questi sassi ha colpito anche Elisa Dossi, che è stata quindi costretta a un soccorso con tanto di ricovero in ospedale.

Come riferito dalla Rai, l’inviata sarebbe stata colpita con una pietra di circa una decina di centimetri, che le ha ferito in particolare la caviglia, e proprio per questo è stato necessario il controllo ospedaliero. Ferito anche un cameraman, raggiunto sempre da una pietra lanciata dai manifestanti pro-Pal, così come un esponente dell’Arma dei carabinieri.

ELISA DOSSI CHI E’? LA CONDANNA RAI DOPO IL SUO FERIMENTO

La Rai, poco dopo l’accaduto, ha diffuso un comunicato stampa attraverso cui ha voluto esprimere la solidarietà nei confronti di Elisa Dossi, condannando poi l’aggressione “mentre stava svolgendo il proprio lavoro” e condannando “la violenza”, che non può mai essere considerata “una forma di espressione o di protesta”. La rabbia dei manifestanti pro-Pal è stata esternata in occasione della partita fra Israele e Italia, in programma ieri allo stadio di Udine, evento considerato ad altissimo rischio vista la situazione a Gaza.

Gli scontri sono durati per tutta la sera e, nel corso del match, è stato fischiato l’inno d’Israele ed è stata anche sventata una doppia invasione di campo. Ma cerchiamo di capire chi è Elisa Dossi, giornalista della Rai, carpendo un po’ di informazioni dai suoi social, a cominciare dal suo profilo LinkedIn. Si legge che ha studiato a Milano, presso la Statale, l’Università degli Studi, ma è originaria del Trentino-Alto Adige, di preciso di Rovereto.



ELISA DOSSI CHI E’? LE SUE ESPERIENZE LAVORATIVE

Sono quasi dieci anni che lavora presso la TV pubblica e, fra le esperienze, viene segnalata anche quella di giornalista per il TGR Rai Trentino, ma anche inviata del programma di Rai Tre Agorà. In precedenza ha lavorato invece presso l’ufficio stampa di Trentino Sviluppo S.p.A. e poi come giornalista, sempre presso lo stesso ente, così come per il Corriere del Trentino. Infine è stata giornalista per la Fondazione Museo Storico del Trentino, nonché per la Federazione Trentina della Cooperazione.

È specializzata in filosofia teoretica, materia che ha studiato presso l’università tedesca Leibniz di Hannover, e parla fluentemente anche il tedesco. Nel corso della sua carriera ha seguito da vicino i migranti di Lampedusa, ma si è occupata anche della Brexit, delle presidenziali austriache, così come degli attentati di Berlino e di Nizza del 2016. È molto appassionata di esteri e, in generale, dei temi della società.