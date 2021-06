Elisa e Margherita, figlie Pier Luigi Bersani e Daniela Ferrari/ “Un padre un po’ assente”

Chi sono Elisa e Margherita Bersani

Elisa e Margherita sono le figlie di Pier Luigi Bersani e della moglie Daniela Ferrari. Elisa, la più grande, si è laureata in Lettere con una tesi “Conflitti dottrinali dopo il Concilio di Calcedonia”: “Col padre parlano sempre di pontefici…”, ha scherzato mamma Daniela, con Vanity Fair. Margherita, invece, ha ereditato dalla madre farmacista lo spirito scientifico, è ha studiato Biologia a Parma. Nel 2010 Elisa aveva accompagnato il padre a Sanremo, in occasione del Festival. In quell’occasione, intervistata da Repubblica, aveva confessato di fare il tifo per Simone Cristicchi: “Spero che vinca. È bravissimo, la canzone è bella e quel suo modo di interpretarla è divertente e inimitabile. Meglio di così…“. Ma quell’anno ha vinto Valerio Scanu.

Elisa e Margherita Bersani: il rapporto con papà Pier Luigi

Intervistato da Vanity Fair nel 2017, Pier Luigi Bersani ha confessato di essere stato un padre un po’ assente per le figlie Elisa e Margherita: “Mi sono perso un sacco di cose”. E ha aggiunto di non parlare con loro di politica: “Ho preso la sobrietà di mio padre, meccanico e benzinaio di Bettola: è morto senza mai parlarmi della sua Campagna di Russia. Io non ho mai raccontato loro la mia attività politica”. Elisa e Margherita, insieme alla mamma Daniela Ferrar, non si sono mai trasferite a Roma, dove il padre lavorava, ma sono sempre rimaste nella provincia di Piacenza, fino a quando non hanno iniziato a studiare all’Università e a lavorare.

