Elisa, è morta la nonna di Stefano De Martino/ Cade in casa e…

È morta la nonna di Stefano De Martino Elisa, i due erano davvero molto legati e la donna era tra i primi fan del nipote. Aveva 85 anni e si è spenta dopo un incidente domestico. Una caduta in casa infatti le è stata fatale. I funerali si terranno nella chiesa dello Spirito Santo a Napoli nella giornata di domani. Spesso Stefano condivideva delle foto e dei video insieme alla nonna con la quale aveva davvero un rapporto straordinario e che lo appoggiava nel suo percorso senza mai fargli mancare un supporto.

È morta la nonna di Stefano De Martino, come ha reagito il ballerino?

La morte della nonna di Stefano De Martino è un lutto terribile per il ballerino che vi era molto legato. Al momento l’ex marito di Stefano De Martino ha deciso di chiudersi, giustamente, nella privacy dei suoi affetti più cari per condividere questa tragedia. L’anziana signora era una grande ammiratrice di Stefano e i due sui social network esternavano spesso un rapporto straordinario che veniva commentato anche da altri colleghi. Le parole in questi momenti sono superflue, ma la speranza è di vedere De Martino tornare presto a sorridere anche per sua nonna che lo proteggerà per sempre da lassù.



