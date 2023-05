Elisa Esposito bacchetta i giovani: “Se guadagnate 1300 euro la colpa è vostra”/ É polemica

Elisa Esposito risponde agli haters e scatena la polemica

Elisa Esposito che ha conquistato la popolarità insegnando il “corsivo” sui social, risponde agli haters che l’hanno attaccata per i suio guadagni derivanti dall’attività di influencer, ma con le sue parole scatena una vera e propria polemica. A finire nel mirino del web è stata, in particolare, una frase detta dalla Esposito sui guadagni dei giovani di oggi che vivono una situazione precaria sul lavoro. Elisa, con un video Tik Tok, spiega di essere sempre rimasta in silenzio di fronte ai commenti di chi la critica per la sua carriera sui social, ma di aver deciso di rispondere a chi la invita a pensare al futuro professionale con un lavoro diverso da quello che svolge sui social.

Bassetti: “Rischio alto di infezioni in Emilia”/ “Zanzare potrebbero creare problemi”

«Se voi guadagnate con uno stipendio normale sui 1.300 euro al mese la colpa è vostra, non mia», le parole di Elisa che ha poi aggiunto – «Io in primis sono nata e cresciuta con genitori che hanno un lavoro umilissimo. L’Italia non ha colpe, la colpa non è di nessuno se non di voi stessi. Siete voi che decidete il vostro percorso di studi e di vita».

Arisa: "Mi piace Giorgia Meloni? Mi hanno detto di non dirlo…"/ "Basta spaventare!"

Lo sfogo di Elisa Esposito su Tik Tok

A chi la invita a studiare per potersi costruire una carriera, Elisa Esposito risponde di aver concluso il suo percorso di studi con “un diploma di estetica, io volendo in futuro posso aprirmi un centro estetico. Potrò campare di quello. Quindi non venite a dirmi che una volta finita la mia carriera sui social io non farò niente, non ho paura per il mio futuro. Tante persone mi augurano anche il male, il fallimento”.

«Ho fatto una scuola di estetica e diversi stage. Stavo in negozio quasi 10 ore al giorno, non mi pagavano. E’ stato per poco tempo, ma mi è bastato per capire che non volevo fare quella vita, non volevo essere sfruttata da nessuno», ha aggiunto Elisa difendendo le proprie scelte che, oggi, le hanno permesso di portare a casa i guadagni che percepisce attualmente.

Cristiana Calone, figlia Massimo Ranieri/ “Quando mi ha riconosciuta che emozione”













© RIPRODUZIONE RISERVATA