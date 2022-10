Elisa Esposito choc: “Stavo per morire”/ “Mi hanno tagliato sotto l’occhio e…”

Elisa Esposito e il racconto doloroso sul passato

Elisa Esposito che è diventata molto popolare con le lezioni di corsivo sui social, ha deciso di raccontare un capitolo della sua vita in cui ha rischiato di morire. Tutto accadde vent’anni fa quando la mamma, al nono mese di gravidanza, iniziò a non sentirla più nel pancione temendo il peggio. “Sono passati 20 anni da quel giorno, la cicatrice c’è ancora e la porto con tanta felicità, ormai fa parte di me, anche se tendo a nasconderla spesso”, fa sapere Elisa Esposito ricordando il giorno della sua nascita ovvero il 24 luglio 2022.

Il parto della mamma di Elisa Esposito non andò benissimo al punto che i medici furono costretti ad intervenire con un cesareo d’urgenza. Nel tentativo di salvarle la vita, Elisa rischiò, tuttavia, anche la cecità come ha raccontato lei stessa condividendo un momento fondamentale della sua vita.

Il racconto di Elisa Esposito

Elisa Esposito ha deciso così di raccontarsi a tutti i suoi fan che la seguono con tanto affetto. “Mia mamma il 24 luglio 2002, ormai al nono mese di gravidanza sente qualcosa che non andava nella pancia, decide di andare in ospedale. Spiega alla dottoressa che non mi sentiva più nella pancia, le dissero che andava tutto bene. Mia mamma era sempre più convinta di non sentirmi nella pancia, insiste per fare ulteriori accertamenti. Il dottore le fece un’altra ecografia e si accorse che avevo il cordone ombelicale attorno al collo, non respiravo e stavo per soffocare”, ha raccontato la tiktoker.

“Le fanno un cesareo d’urgenza, durante il quale, per la fretta, qualcosa andò storto. “Signora per salvare sua figlia, con il bisturi l’abbiamo tagliata vicino all’occhio, stava per rimanere cieca“. Dovevano mettermi i punti, ero sottopeso e avevo un cerotto più grande della mia faccia”, ha concluso con tanti fan che si sono riconosciuti nella sua storia.

