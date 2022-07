Elisa Esposito: “Il corsivo di TikTok è nato così”/ “Sono stata minacciata di morte”

Elisa Esposito la famosa “prof” di TikTok inventrice del corsivo, è stata ospite stamane in collegamento con il programma di Canale 5, Morning News. Mario Benedetto, noto giornalista de Il Tempo, ha commentato: “Lo trovo fastidioso, mi da noia, mi disturba il fatto dello storpiamento di italiano, abbiamo studenti che non sanno l’italiano, professionisti che a volte non sanno ne leggere ne scrivere… impariamo a scrivere bene l’italiano e a leggere, poi dopo ridiamo, ci mancava solo il corsivo. In radio non sapevo nemmeno chi fosse Dante. Ha fatto bene a spiegare che è una presa in giro di parlare”. La stessa tiktoker ha replicato: “E’ vero, non sapevo chi fosse Dante, ma ero emozionata in quel momento e non mi è venuto. Come mi è venuta questa idea? Noi non parliamo così tra di noi, magari per scherzare, è nato per prendere in giro le ragazze milanesi perchè dicono che parlano così”.

Roberto Alessi, in studio, ha commentato: “Questo italiano storpiato diverte. Voi giovani siete assatanati della novità e alcuni mi hanno chiamato quando ho detto che sarei venuta qui a conoscerti ma mi han detto che è finita la moda, ti devi trovare un lavoro figlia mia”, ha ironizzato il direttore di Novella 2000. Silvana Giacobini, anche lei in studio a Morning News, commenta: “Questa ragazza ha trovato una nicchia divertente nuova, che poi durerò lo spazio di mattina, però complimenti”.

ELISA ESPOSITO, INVENTRICE CORSIVO: “MI PARE UNA MINCHI*TA”

Eloquente il commento di un signore in collegamento dalla Toscana, che ha parlato così del corsivo: “Ho capito come funziona ma mi sembra una grande minc*iata”. In ogni caso, piaccia o non piaccia, il corsivo sta letteralmente spopolando e anche Pieraccioni ha pubblicato un video su Instagram in cui ha appunto utilizzato la lingua della famosa tiktoker: “Che voto gli diamo? Un 8 è stato abbastanza bravo”.

Roberto Alessi ha scherzato: “Elisa mi prendi come tuo allievo perchè non voglio fare brutta figura… tu hai fatto l’esame di maturità, quanto hai preso in italiano?”. “Penso di essere passata – ha replicato l’influencer – me l’han già detto anche se non sono i voti”. E ancora: “I social sono un lavoro quindi si guadagna, quanto non si può dire – commenta Elisa Esposito facendo capire che la sua popolarità è aumentata con il corsivo – i follower sono aumentati, avevo 600mila influencer e ora 800mila, si guadagna di più. Sono stata minacciata di morte, tutti i giorni, mi augurano anche malattie, tumori e di tutti”, e Roberto Alessi ha commentato: “Una cloaca a cielo aperto questi social, Denuncia, rendiamo famose queste persone che si nascondo dietro i nickname. Anche a me hanno augurato di morire ma Elisa è una ragazzina”. La tiktoker ha replicato: “Io comunque me ne frego, sono pesanti ma vado avanti. Cosa sto inventando? Per ora nulla”.

