Elisa Esposito lascia Tik Tok: “I miei video bannati”/ “So che tante persone saranno felici perché…”

Elisa Esposito lascia Tik Tok

Diventata famosissima su Tik Tok dove conta 1,5 milioni di followers, Elisa Esposito annuncia di volersi allontanare da Tik Tok, almeno per un periodo. La decisione è arrivata a causa dell’algoritmo del famoso social network che le starebbe creando problemi. Stando alle parole delle Esposito, infatti, l’algoritmo di Tik Tok non dà più molta visibilità ai suoi contenuti come in passato. Da qui la scelta di essere inattiva fino a quando la situazione non tornerà alla normalità. “Ho deciso di prendermi una pausa da TikTok” esordisce la 19enne che, sui social, è diventata popolarissima come professoressa del corsivo.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le prime foto insieme sui social/ "Mi perdo nei tuoi occhi…"

“Nell’ultimo mese sono stata presa di mira da TikTok, non so neanche io come, ma mi continuano a bannare i video e a togliermi il profilo”, aggiunge ancora la Esposito nell’ultimo video pubblicato su Tik Tok.

Elisa Esposito e la frecciatina agli haters

Nel video, oltre ad annunciare la decisione di staccare per qualche giorno dai social e di voler pubblicare più contenuti su You Tube in attesa che l’algoritmo di Tik Tok si stabilizzi, Elisa Esposito lancia anche una frecciatina agli haters: “So che molte persone sotto questo video saranno contente perché purtroppo la maggior parte degli italiani vuole vedere il fallimento della vita altrui. Continuerò a pubblicare tantissimi video su YouTube, in poche parole mi trasferisco su quel social“, ha aggiunto.

Sergio Endrigo, com'è morto e malattia/ La figlia: "Tumore ai polmoni incurabile. Lui non l'ha mai saputo"

Poi ha concluso: “Per questa cosa sono un po’ stressata, quasi tutti i giorni mi vengono attacchi di pianto, di nervoso e rabbia, perché per me questo è lavoro non solo un hobby. Ho bisogno di staccare la testa da questo mondo“, ha concluso l’influencer che dovrebbe tornare attiva sui social tra qualche giorno.

@eli.esposito Grazie a chi mi continua a supportare vi voglio tanto bene ❤️ vi aspetto su |g: eli.espositoo e YT: Eli Esposito in cui sarò attiva sempre 🥹 ♬ suono originale – Elisa Esposito

LEGGI ANCHE:

Caneda, chi è il rapper di Love Mi 2023/ "Sono un sognatore indipendente, dai sogni faccio nascere le parole"

© RIPRODUZIONE RISERVATA