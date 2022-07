Elisa Esposito sbarca su 0nlyFans/ Svolta sexy per la prof di corsivo? “Pubblico…”

Elisa Esposito sbarca su OnlyFans

Dopo il successo ottenuto su Tik Tok parlando il corsivo che, oggi, sta spopolando tra i giovanissimi, Elisa Esposito era stata accostata al Grande Fratello Vip 7. La sua partecipazione, tuttavia, sarebbe sfumata per via di un suo errore avendo svelato di aver ricevuto una chiamata. Chiuso il capitale Grande Fratello Vip 7, Elisa Esposito sta portando avanti i suoi progetti ed oggi è sbarcata su OnlyFans. Una scelta che la prof di corsivo ha spiegato in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Novelle 2000.

“Cosa pubblico su 0nlyFans? Niente di paraticolare. Solo qualche video o foto che non può essere divulgato su Instagram e TikTok, perché leggermente più audace. Il pubblico apprezza e si iscrive. Nessuno si è mai permesso di insultarmi per questo”, ha detto la Esposito svelando anche di dover il proprio successo al fidanzato Davide – “mentre lui parlava normalmente, io ho cominciato a rispondergli in corsivo. Quel video totalizzò 7 milioni di visualizzazioni. Non potevo crederci”.

Elisa Esposito contro le critiche

Il successo fa rima con critiche e anche Elisa Esposito non ne è esente. La prof di corsivo, tuttavia, va avanti per la propria strada grazie all’affetto e al supporto di tanta gente che apprezza quello che sta facendo. Felice della popolarità conquista inizialmente per caso ed oggi con contenuti ricercati, commentando le critiche che riceve, la Esposito ha detto:

“A parte le critiche, che per fortuna si stanno rallentando, ho anche tanta gente che mi sostiene e apprezza quello che faccio. […] È un bel momento che voglio continuare a portare avanti nel migliore dei modi”.

