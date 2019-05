Elisa Gaiotto, Eliza G/ Chi è? Famosa in Brasile poi… (#TeamGigi, The Voice 2019)

Elisa Gaiotto, nota come Eliza G, sarà tra i protagonisti di The Voice of Italy 2019 nel team di Gigi D’Alessio. La ragazza è nata a Sacile in provincia di Pordenone il 23 aprile 1984 ed è già famosa in Brasile e in tutta l’America latina, nonostante l’Italia l’abbia conosciuta soltanto durante le blind audition del talent show. La trentacinquenne del nord-Italia ha provato a sfondare anche in Italia presentandosi con il brano Hurt di Christina Aguilera e stupendo tutti e quattro i giudici seduti sulle poltrone rosse della trasmissione. Durante quella fase del programma, infatti, i giudici non potevano vedere con i loro occhi la straordinaria presenza scenica dell’ormai già affermata artista ma si sono fatti trasportare dalla sua incredibile voce, degna di essere paragonata a quella dell’interprete originale del brano che ha portato. In questo modo, le poltrone rosse di Elettra Lamborghini, Morgan, Gigi D’Alessio e perfino Guè Pequeno si sono illuminate e girate mettendo nelle mani di Elisa la scelta più difficile.

Elisa Gaiotto, qualcosa in comune con Elettra

Si presenta come Elisa G a The Voice of Italy, tentativo di internazionalizzare il suo italianissimo nome. Afferma di avere qualcosa in comune con la giovane giudice bolognese Elettra Lamborghini, raccontando successivamente della fama riscossa in Brasile e in America Latina. A partire da un incontro con un famoso produttore, infatti, Elisa è riuscita a far uscire un suo singolo che ha letteralmente spaccato in Brasile nel 2009 ed è riuscita a far partire tour seguitissimi, collaborazioni importanti e diverse uscite di album e brani. Il suo sogno è però poter sfondare nella sua amata patria e il tentativo di The Voice potrebbe sconvolgere finalmente la sua vita all’estero. I giudici più di esperienza, Morgan e Gigi, decidono di volerla vedere all’opera anche con un brano in italiano e l’accompagnano piano e voce nell’interpretazione di Volare di Domenico Modugno: anche lì la trentacinquenne stupisce i giudici, che si contendono il suo talento fino a quando la stessa Elisa sceglie di andare con Gigi D’Alessio e aggiungersi al suo ricco team. Contentissimo, il cantante napoletano afferma così di avere un team di fuoriclasse ed è speranzoso per le ulteriori fasi del programma.

L’ultima puntata di Elisa Gaiotto

Durante la quinta puntata di The Voice of Italy Elisa G si è vista chiudere la fase delle blind audition e i giudici hanno dovuto fare una ulteriore selezione dei loro sei preferiti. Gigi ha ancora una volta prediletto l’esperienza della ragazza, che quindi affronterà le battle della sesta puntata per aggiudicarsi un posto ai knockout del Talent Show di Rai 2; dovrà sfidare uno degli altri cinque concorrenti scelti dallo stesso giudice e riuscire a ottenere ancora una volta la sua preferenza e il suo appoggio. Chissà se non sarà la volta buona per Elisa Gallo di sfondare anche nel panorama musicale italiano. Nel frattempo, è possibile rivedere la sua fantastica esibizione alle blind audition cliccando qui.

