Elisa Graziani, fidanzata Giacomo Raspadori/ Un tatuaggio per lui

Elisa Graziani è la fidanzata di Giacomo Raspadori, l’attaccante del Sassuolo e della Nazionale italiana di calcio pronta a giocarsi la vittoria durante la finale degli Europei 2021 in programma domenica 11 luglio 2021 al Wembley Stadium di Londra. Nella vita dell’attaccante da anni c’è Elisa, una giovanissima ragazza di Bologna di soli 19 anni.

Classe 2002, Elisa è nata il 22 Aprile a Bologna sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Sulla sua vita privata e professione si conosce davvero poco essendo una ragazza molto schiva, riservata e discreta. Dalla sua pagina Instagram però possiamo intuire alcune cose: è una grande appassionata di libri che spesso compaiono in alcuni scatti pubblicati in rete, ma anche una sostenitrice del fidanzato visto che non mancano messaggi e dediche di incoraggiamento e sostegno al giovanissimo attaccante italiane.

Chi è Elisa Graziani, la fidanzata di Giacomo Raspadori

Nel giorno delle convocazioni degli Azzurri per gli Europei 2020, Elisa Graziani ha postato una foto con tutta la squadra di Roberto Mancini scrivendo: “che tu possa realizzare ogni tuo sogno, senza mai porti dei limiti”. Una dedica che Elisa ha voluto fare al suo amato Giacomo Raspadori. La coppia, stando ad alcune indiscrezioni trapelate, starebbe insieme da circa quattro anni e si sono conosciuti a Riccione durante una partita di beach volley. Entrambi emiliano, Elisa e Giacomo hanno cominciato a frequentarsi e conoscersi fino a quando è scattata la scintilla. Tra le altre passioni di Elisa ci sono i tatuaggi: la ragazza ne ha due. Il primo si trova dietro la schiena e riporta la frase “solo chi sogna impara a volare”, mentre il secondo è leggermente più piccolo ma rappresenta due farfalle che prendono il volo unite dalla lettera R. Una vera e propria dedica quella che Elisa ha voluto tatuarsi sul corpo a conferma del suo grande, grandissimo amore per il giovanissimo attaccante della Nazionale!

