Elisa ha il Covid: come sta?/ “Domani non sarà a Sanremo Giovani”

Elisa Toffoli ha il Covid: questo l’annuncio di Amadeus. Il direttore artistico e conduttore di Sanremo ha spiegato nel corso della conferenza stampa di Sanremo Giovani che la celebre artista domani non sarà presente all’evento in programma su Rai 1 a causa della positività al coronavirus.

«Domani (mercoledi 15 dicembre) in studio a Sanremo Giovani ci saranno tutti i Big, tranne Elisa. Ai primi di dicembre ha preso il Covid. In forma leggera e sta bene, ma essendo positiva al tampone non può essere presente, ma solo in collegamento Skype», ha spiegato Amadeus nel corso della conferenza stampa odierna.

ELISA POSITIVA AL COVID: “STO BENE”

Oltre alla scelta dei tre talenti di Sanremo Giovani che prenderanno parte alla kermesse canora in programma a febbraio, domani sera è in programma la “sfilata” dei 22 Big protagonisti all’Ariston. Tra gli artisti più attesi, Elisa sarà presente “a distanza”, ma ciò che è certo è che sarà a Sanremo per contendere la vittoria del prestigioso concorso. La stessa cantante ha tenuto a rassicurare tutti i suoi fan tramite Instagram: «Volevo dirvi che sto bene, per fortuna, purtroppo abbiamo preso tutti quanti il Covid e non c’è stato neanche il raduno con il fan club. Mi è dispiaciuto ma per fortuna stiamo tutti bene, lo abbiamo preso in forma leggera. Grazie per i messaggi. Presto potremo tornare in pista».



