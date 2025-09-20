Elisa spende parole al miele per il marito chitarrista Andrea Rigonat: "E' una persona incredibile, da quando stiamo insieme..."

Andrea Rigonat, chi è il marito di Elisa? Un inizio in salita, lei: “Era impegnato con una mia amica, ma poi…”

Prima di innamorarsi e mettersi insieme, Elisa aveva una cotta per lui. Non sapeva che in un futuro sarebbe diventato suo marito, nonché padre dei suoi figli. All’epoca il chitarrista Andrea Rigonat era fidanzato con un’amica della cantante, una sua corista. Ci è voluto del tempo affinché i loro binari si allineassero per dare vita alla storia d’amore che oggi tutti noi conosciamo. In una bella intervista rilasciata sulle pagine di Vanity Fair, Elisa ha ammesso di essersi innamorata di Andrea ben prima che la cosa venisse fuori.

Silva e Marino Toffoli, chi sono i genitori di Elisa/ "Con mio padre non ho avuto un rapporto..."

“Per fortuna ero ricambiata. E da allora non ci siamo più lasciati… Lui stava con una corista che era molto mia amica. E lo è ancora”, sottolinea felice e soddisfatta Elisa. Parliamo di metà anno ottanta, circa trent’anni prima del loro matrimonio e della nascita dei figli Emma Cecile e Sebastian.

Andrea Rigonat, chi è il marito di Elisa / Un legame importante e l'amore per i figli Emma e Sebastian

Andrea Rigonat, la carriera del chitarrista: Elisa, ma non solo…

“L’animo di Andrea è qualcosa di incredibile e puro”, ha detto Elisa parlando del marito, oggi leader chitarrista del gruppo. “Sta molto lì, nella mia ammirazione per la sua integrità, il seme di questo sentimento”, spiega ancora la cantante. Per quanto riguarda il discorso professionale, Andrea Rigonat è un eccellente produttore e chitarrista.

Ha lavorato e lavora con la moglie, ma non solo. Nel corso della sua carriera ha collezionato collaborazioni proficue con artisti di grande calibro sulla scena nazionale e non solo. Da Laura Pausini a Tiziano Ferro, passando Marco Mengoni e Giorgia. Insomma, la musica è una costante nella vita di Andrea Rigonat e di sua moglie Elisa.

Emma Cecile e Sebastian, chi sono i figli di Elisa/ "Mi hanno resa coraggiosa e forte..."