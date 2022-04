Elisa, il marito Andrea Rigonat e i figli Emma e Sebastian/ “Non ci siamo più lasciati”

Andrea, Emma e Sebastian Rigonat sono il marito e i figli di Elisa, la cantante italiana seconda classificata al Festival di Sanremo 2022 con il brano “O forse sei tu”. Un grandissimo amore quello nato tra la cantautrice e il chitarrista e produttore discografico che si sono conosciuto nel lontano 2001. Eppure all’inizio tutto è partito da Elisa, come ha raccontato la cantante: “sono stata cotta un anno e mezzo di lui prima che la cosa venisse fuori. Per fortuna ero ricambiata e da allora non ci siamo più lasciati”. Proprio così, visto che la coppia non si è mai più lasciata, anzi hanno avuto anche due splendidi figli: Emma e Sebastian e poi si sono sposati.

Nel 2015, dopo 10 anni d’amore, la coppia ha pronunciato il fatidico “si” durante una cerimonia rock organizzata a Grado, in Friuli Venezia Giulia. Nel giorno del matrimonio presenti anche i due figli: Emma Cecile, nata nel 2009, e Sebastian, nato nel 2013. Tantissimi gli ospiti e amici presenti che hanno celebrato il loro amore: da Tiziano Ferro a Emma Marrone fino a Francesco Renga.

Elisa e Andrea Rigonat: “i figli? Mi hanno anche tolto qualcosa: l’incoscienza”

Elisa e Andrea Rigonat sono una coppia innamorata. Amanti, complici e collaboratori, il produttore discografico e chitarrista lavora fianco a fianco alla moglie. Da loro amore sono nati anche due figli: Emma Cecile, nata nel 2009, e Sebastain, nato nel 2013. Una famiglia bellissima quella della cantautrice friulana che, parlando proprio dei figli, ha confessato: “non pensavo che avrei avuto dei figli, credo sia normale se hai avuto un’infanzia e un’adolescenza un po’ complicata come la mia. Quando hai un padre assente che vive con un’altra famiglia, la famiglia non ti sembra il posto più bello del mondo. Sono diventata madre solo perché ho incontrato mio marito. I miei figli mi hanno reso coraggiosa e forte. Mi hanno anche tolto qualcosa: l’incoscienza”.

