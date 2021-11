Elisa in gara al Festival di Sanremo 2022?/ “Amadeus mi ha invitato…”

Elisa al Festival di Sanremo 2022 in qualità di concorrente? Questa è la clamorosa indiscrezione riportata dal quotidiano “Il Messaggero” e relativa alla possibile partecipazione della cantautrice friulana alla prossima edizione della kermesse canora in landa matuziana. La rivelazione è giunta dalla stessa artista, che ha confidato di avere ricevuto una chiamata di invito da Amadeus, presentatore dell’evento al teatro Ariston: insomma, per l’Ama-ter si profila un ritorno sul palco musicale più celebre del Belpaese di colei che nel 2001 trionfò a soli 23 anni tra i big con il brano “Luce”.

Elisa/ Dal feat. con Mahmood al primo giorno di scuola dei figli (Seat Music Awards)

La diretta interessata, tuttavia, ancora non si sbilancia, anche se è lecito attendersi la fumata bianca tra qualche tempo. Del resto, lei non ha mai fatto mistero dell’apprezzamento nei confronti della direzione artistica portata nel Ponente ligure da Amadeus: “Mi piace il lavoro fatto ultimi anni. Il Festival è stato ribaltato”.

Raffaella Carrà e Elisa a Sanremo/ La cantante "ecco perché avevo abiti bianchi ed ero scalza"

ELISA Al FESTIVAL DI SANREMO 2022? IL MANAGER: “GIUSTO CHE SI PRENDA TEMPO PER DECIDERE”

Nel prosieguo del servizio dedicato da “Il Messaggero” alla possibile partecipazione di Elisa al prossimo Festival di Sanremo, spiccano le parole del suo manager, Max Brigante, che dichiara: “È ovvio che sarebbe bello per Sanremo avere Elisa in gara, ma è lecito che un’artista del suo status voglia prendersi del tempo per pensarci”. Frasi a cui fanno eco quelle di Jacopo Pesce di Island, etichetta della cantautrice: “Stiamo capendo. Sanremo si concentra su un solo pezzo, noi abbiamo tra le mani un progetto gigante”.

Elisa, discriminata perché donna/ "Mi dissero: sei carina, pensa a cantare"

Insomma, la trattativa s’ha ancora da fare, ma l’orientamento di Elisa sembra essere chiaro a tutti: “A 43 anni sento il bisogno di rischiare, mettermi in gioco, rimescolare le carte”. Secondo le anticipazioni, potrebbe esserci davvero un cast stellare di artisti in gara: da Massimo Ranieri a Gianni Morandi, passando per Donatella Rettore (con La Rappresentante di Lista), Rkomi, Aka7even, Marlene Kuntz, Ministri, Le Vibrazioni, Fast Animals, Dardust, Ana Mena, Ariete e, appunto, Elisa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA