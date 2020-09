Elisa Isoardi bacia Raimondo Todaro/ La foto conferma il flirt? Lui nega ma…

È ormai da giorni che si vocifera di un possibile flirt nato tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Il ballerino e la conduttrice si sono ritrovati fianco a fianco grazie a Ballando con le stelle: i due, infatti, saranno in gara nella nuova edizione. È proprio la vicinanza ‘obbligata’ di queste settimane che avrebbe portato i due ad avvicinarsi anche nel privato. Quello che era però soltanto un gossip viene oggi alimentato con le foto pubblicate dal settimanale Chi, nel numero in edicola da domani 16 settembre. In una di queste foto, Elisa e Raimondo si scambiano un bacio, che potrebbe confermare che tra i due c’è effettivamente del tenero. Se la Isoardi è single e ha lasciato definitivamente alle spalle la storia con Matteo Salvini, per Todaro, dopo la rottura con Francesca Tocca, si è parlato di flirt con l’influencer Paola Leonetti.

Raimondo Todaro smentisce il flirt con la Isoardi, ma le foto…

Di recente, a SuperGuida Tv, Raimondo Todaro ha parlato di Elisa Isoardi, smentendo però il presunto flirt. “Con Elisa mi trovo benissimo perché è una brava ragazza, simpatica e dolce come me. Si sta impegnando davvero tanto. – ha dichiarato il ballerino – Quando hai un vip che sta dando il 100% di quelle che sono le sue possibilità non puoi chiedere di più. Chiaramente ci vuole poi il tempo per migliorare perché la danza non si impara dall’oggi al domani. L’intesa c’è ma ci conosciamo da una settimana. Posso confermare il fatto che ciò che è apparso sui giornali è una montatura e questo è fuori discussione. Ci troviamo benissimo a ballare insieme”. Che, da queste dichiarazioni, sia cambiato qualcosa tra loro?



