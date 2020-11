Elisa Isoardi/ “Ballando con le stelle mi ha dato tutto. La medaglia…”

Elisa Isoardi è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione di Ballando con le stelle, la conduttrice è stata ospite di Oggi è un altro giorno per ripercorrere la sua avventura, ma non solo. «Non ho gettato la medaglia, è a casa e la porterò nel cuore per tutta la vita. Come posso essermi arrabbiata? Ballando mi ha dato tutto, la lotta quotidiana per ottenere. È stato un bellissimo percorso di disciplina, Milly Carlucci è una stella vera in questo: avrei dovuto pagare per fare questo programma perché si impara tantissimo», ha chiarito Elisa Isoardi a proposito di alcune indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. Poi la piemontese si è soffermata sul non essere stata compresa a pieno dalla giuria: «Ogni volta che si ballava dicevano “però non ha fatto tutti i balli, è rimasta ferma”. Ho detto di non essere stata compresa fino in fondo perché noi abbiamo preparato tutti i balli, ma non era una polemica, era una chiosa».

ELISA ISOARDI A OGGI É UN ALTRO GIORNO

Elisa Isoardi a Oggi è un altro giorno ha poi parlato della sua forza d’animo, del suo non arrendersi mai: «Mi viene in mente mia mamma, che mi dice sempre di non piangersi addosso, di andare avanti. Me lo dice sempre, anche l’altro giorno, ma non solo su Ballando con le stelle. Ballando è un’esperienza meravigliosa, con tutto quello che stiamo passando in questo periodo la cosa più bella era andare in programma il sabato sera, dimenticandosi di tutto». Elisa Isoardi è poi tornata sulla sua esperienza a Miss Italia, non poteva mancare un ricordo di Fabrizio Frizzi: «Fabrizio era una persona che mi mandava messaggi di in bocca al lupo ad ogni prima dei lavori che ho fatto dopo Miss Italia. È stato un uomo incredibile».



