Elisa Isoardi: “Ballando con le Stelle sarà una grande prova”/ Appello alla Carlucci!

Chiuso La prova del cuoco per Elisa Isoardi si aprono nuove strade, o meglio, piste. Quella da ballo di Ballando con le Stelle la vedrà infatti tra i protagonisti della prossima edizione, in partenza il 12 settembre. Ed è proprio in vista del suo esordio come concorrente-ballerina che la conduttrice, ex di Matteo Salvini, ha voluto dire la sua in un video pubblicato su Instagram, ringraziando in primis Milly Carlucci che l’ha scelta per questa avventura. “Manca poco più di un mese! – ha ricordato come prima cosa la Isoardi, per pi aggiungere – Ragazzi, sono pronta? Siamo pronti? No, non ancora. Ci saranno le prove.” Così il pensiero alla Carlucci: “Comunque grazie Milly per avere creduto in me. Mi raccomando, scegli un ballerino molto paziente.” ha infine chiesto alla conduttrice.

Elisa Isoardi pronta a mettersi in gioco a Ballando con le stelle

Elisa Isoardi ha poi ricordato ai fan che non è la prima volta che la vediamo nei panni di danzatrice: “Mi avete già vista ballare e non sono proprio coordinatissima, però ci credo. – così ha concluso – Questa sarà una grande prova per me, non solo fisica perché mi rimetterò in forma, ma soprattutto mentale e di disciplina.” Insomma, la Isoardi è pronta a metterci tutta se stessa in una prova nuova ma sicuramente stimolante, che arriva proprio dopo la chiusura di un programma come La prova del cuoco. E chissà quale sarà il ballerino che la accompagnerà in questa avventura: stando a quando spifferato da Giovanni Ciacci, potrebbe essere proprio Raimondo Todaro. Staremo a vedere!





© RIPRODUZIONE RISERVATA