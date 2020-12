Elisa Isoardi, balli proibiti con Stefano Oradei/ “Raimondo Todaro? Resterà un amico”

Elisa Isoardi torna nel salotto di Oggi è un altro giorno, nella puntata del 28 dicembre, nello spazio dedicato agli affetti stabili. La conduttrice che il 27 dicembre ha compiuto 38 anni, ai microfoni di Serena Bortone, svela il motivo per cui ha deciso di ballare anche durante le feste natalizie realizzando una coreografia con Stefano Oradei, maestro di Ballando con le stelle. “Avevo voglia di ballare e volevo fare un regalo ai fans“, ha spiegato la Isoardi che ha realizzato una coreografia sulle note di Dirty Dancing. “Ma Raimondo Todaro che fine ha fatto?“, chiede Serena Bortone. “Raimondo è in Sicilia dalla sua famiglia. Io avevo voglia di ballare e l’ho fatto con Stefano Oradei che è il migliore amico di Raimondo per cui resta tutto in famiglia e non ci sono problemi” – spiega la Isoardi.

ELISA ISOARDI, NESSUNA STORIA D’AMORE CON RAIMONDO TODARO”

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno fatto sognare il pubblico di Ballando con le stelle 2020. Ancora oggi, in tanto sperano che tra la conduttrice e il maestro di ballo nasca l’amore, ma a spegnere tutti i sogni dei fans più romantici, oltrei ai rumors su una storia tra Todaro e Sara Arfaoui, la sexy professoressa dell’Eredità, è la stessa Isoardi che ha chiarito come, tra lei e Todaro ci sia solo un’amicizia. “Raimondo è un amico e resterà un amico“, ha spiegato Elisa che, nell’ascoltare le previsioni per il 2021 di Simon and the Stars che ha previsto novità in amore per il capricorno, ha scherzato su un futuro matrimonio. Infine, ha svelato di aver trascorso un tranquillo compleanno a casa, in compagnia della zia.



