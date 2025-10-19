Elisa Isoardi parla del rapporto speciale coltivato con sua madre Irma Sarale: "Mamma è un punto di equilibrio per me e poi..."

Forse non tutti sanno che Elisa Isoardi è profondamente legata a sua mamma Irma Sarale. La conduttrice non ha mai fatto mistero di aver coltivato un rapporto speciale con la madre, un punto di riferimento nella vita di tutti i giorni ed una fonte di motivazione e sprono a superarsi. Di Irma Sarale non abbiamo moltissime informazioni, eccetto quelle fornite dalle stessa Elisa Isoardi in una intervista qualche tempo fa al Corriere della Sera, dove ha raccontato appunto quanto ha inciso mamma nel suo percorso.

“Quando ero piccola il mio sogno era fare l’insegnante ma poi, crescendo, ho capito che volevo andare a Roma e mia mamma mi ha sempre sostenuta”, sottolinea Elisa Isoardi. La showgirl, infatti, abitava in un piccolo paese con pochi abitanti e mamma ha saputo indirizzarla saggiamente, quando è emerso il suo desiderio di fuga.

Elisa Isoardi e i consigli imprescindibili di Mamma Irma Sarale: “E’ il mio punto di equilibrio”

“Avevo bisogno di vincere la mia timidezza, il mio desiderio era fare teatro per questo”, racconta Elisa Isoardi. Di sua mamma, dunque, emerge un ritratto positivo. Una donna che ha saputo starle vicino e spronarla con forza a raggiungere la sua indipendenza. E oggi, infatti, Elisa ringrazia ancora mamma Irma, forse la sua prima vera sostenitrice. La Isoardi lasciò il paesino in cui era cresciuta, Monterosso Grana, quando era ancora molto giovane. La Isoardi si è messa subito in discussione e sua mamma non ci ha pensato due volte ad aiutarla in questo passo importante.

Una scelta lungimirante, considerando che oggi Elisa vanta una carriera di tutto rispetto nel mondo dello spettacolo. “Mamma ha sempre rappresentato il mio punto di equilibrio. È una persona vera, dice sempre quello che pensa e credo di avere ereditato da lei questo suo carattere”, raccontò la showgirl n una bella intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.